給十九歲的我 | 張婉婷元宵節現身謝票場　見大批觀眾：我好感動

由張婉婷執導電影《給十九歲的我》近日掀起莫大爭議，六位主角之一阿聆撰萬字文控訴電影製作方罔顧其意願，堅持公開放映。及後電影公司宣布暫停公映，之後導演張婉婷出席記者會交代來龍去脈，及後按照安排到戲院出席分享會。

《給十九歲的我》導演張婉婷2月5日開腔回應事件。「現階段最重要時情況，同各方一面了解一下，各人理解上落差。」（梁鵬威攝）

電影掀起爭議後，多個場次隨即宣告爆滿。據報道指，昨晚8時20分Cinema City朗豪坊一場，張婉婷按照原定安排現身映後分享，她指時間不早，又適逢元宵節，仍然有大批觀眾入場，因而大受感動及鼓舞。

張婉婷導演接受訪問時表示，《給十九歲的我》票房收益會全數給學校。（陳順禎 攝）

不過有指昨日張婉婷出席完映後分享會後，突然遭受途人指責。昨晚網上流傳一段片段，指約晚上8時，途中被一名情緒激動的光頭男指責。該名男士邊行邊用粗口鬧張婉婷導演，「你個濕X導演，喺度借𡃁妹上位，呃𡃁妹錢，喺度食人血饅頭，你絕子絕孫啦，X家鏟！」張婉婷被嚇到輕聲尖叫，身邊工作人員即帶走張婉婷，戲院男職員見狀即上前用身體阻擋該名男士走近張婉婷，驚慌的張婉婷在眾人護送離開戲院。