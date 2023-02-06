給十九歲的我 | 張婉婷元宵節現身謝票場 見大批觀眾：我好感動
撰文：邱愛霖
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由張婉婷執導電影《給十九歲的我》近日掀起莫大爭議，六位主角之一阿聆撰萬字文控訴電影製作方罔顧其意願，堅持公開放映。及後電影公司宣布暫停公映，之後導演張婉婷出席記者會交代來龍去脈，及後按照安排到戲院出席分享會。
電影掀起爭議後，多個場次隨即宣告爆滿。據報道指，昨晚8時20分Cinema City朗豪坊一場，張婉婷按照原定安排現身映後分享，她指時間不早，又適逢元宵節，仍然有大批觀眾入場，因而大受感動及鼓舞。
不過有指昨日張婉婷出席完映後分享會後，突然遭受途人指責。昨晚網上流傳一段片段，指約晚上8時，途中被一名情緒激動的光頭男指責。該名男士邊行邊用粗口鬧張婉婷導演，「你個濕X導演，喺度借𡃁妹上位，呃𡃁妹錢，喺度食人血饅頭，你絕子絕孫啦，X家鏟！」張婉婷被嚇到輕聲尖叫，身邊工作人員即帶走張婉婷，戲院男職員見狀即上前用身體阻擋該名男士走近張婉婷，驚慌的張婉婷在眾人護送離開戲院。
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《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。