給十九歲的我｜李慧詩炮轟張婉婷後首度現身 全程帶笑拒絕受訪

電影紀錄片《給十九歲的我》公映惹來爭議，除了片中兩位女學生發文，對紀錄片「被公 映」表達不滿外，被稱為「牛下女車神」李慧詩亦發文炮轟導演張婉婷，將一段2016年1月採訪她的訪問片放進電影中公映，直言當年受訪時沒有被告知有關片段會被放到紀錄片中，令她感到憤慨。事後有「香港抽水王」之稱的林作，直斥李慧詩借機抽水很噁心：「目前社會裡橫行無忌的公眾人物的壞榜樣，只是十幾秒訪問回答，使唔使講到自己好憤 怒，假唔假啲啊?」更大罵她「擺夠款未」？

李慧詩今日出席活動拒絕接受訪問。（葉志明攝）

今日（11/2）李慧詩現身旺角麥花臣場館出席活動時，她透過油尖旺民政事務處高級聯絡主任莫婉玲小姐向在場傳媒表示，今日活動不接受傳媒訪問。

李慧詩全程帶笑，但拒絕受訪。（葉志明攝）

李慧詩有份頒獎。（葉志明攝）

李慧詩有份剪綵。（葉志明攝）

《給》片監製黃慧曾發表聲明，解釋團隊在當時到日本伊豆拍攝片中女主角之一、英華學生馬燕茹參加青年單車錦標賽，經由校方事前直接向日本當局申請並獲得許可入場攝錄，更獲大會發出採訪證，透過當時「香港單車聯會」前名譽秘書長陳仲雨，邀請李慧詩在比賽完畢後接受訪問，談談自己參賽經驗，以鼓勵馬燕茹，強調事前有向陳仲雨說明是以「英華女學校紀錄片攝製隊」名義拍攝。