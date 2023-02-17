風再起時｜還原香港歷史奇人奇案　3個「十年」揭殖民時代創傷

翁子光導演的電影《風再起時》於元宵節在大陸公映，影片聚焦香港殖民時代的兩大總華探長磊樂（郭富城飾）、南江（梁朝偉飾）的興衰史。



導演在片中注入了兩重創作表達。第一重是他對香港逝去年代的反思。廉政公署成立之前，香港警界貪腐橫行，導演希望用電影回溯那個時代的人和事。第二重是他對香港電影黃金時代的追憶。梁朝偉、郭富城那一代香港影星，已經成為香港電影最後的輝煌。他們此次的銀幕對決，是港產片璀璨之後的餘光。

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翁子光直視苦難的「香港往事」

《風再起時》改編自真實歷史，片中主要人物磊樂、南江、嚴洪（譚耀文飾）、韓森（周文健飾）都有現實原型。他們是香港家喻戶曉的「四大探長」，在黑白混淆的年代，四大探長一邊屢破大案，一邊中飽私囊，逐漸演變成犯罪份子的保護傘。

由於年代的特殊性和四大探長的傳奇性，過往有不少以他們為原型的電影。《五億探長雷洛傳：雷老虎》、《藍江傳之反飛組風雲》、《追龍》等均曾轟動一時。這些作品以激烈的人物對抗為核心，展現香港某段歷史的奇人奇案。

《風再起時》具有更大的野心，導演想拍一部「香港往事」。影片重點通過磊樂和南江兩人的命運起伏，折射出1940~1970年代香港的歷史變遷。導演加重了對歷史環境的著墨。影片以十年為一個單位，詳細地描繪了磊樂和南江的人生軌跡。

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影片在創作上有兩大鮮明特點，第一，直視苦難。影片重現了香港被日軍侵略、黑幫暴動、毒販肆虐的黑暗過往。影片中呈現的每一段歷史，都是城市的一道傷疤。

導演以寬廣的歷史視野和深入描繪，讓《風再起時》具備了史詩片的格局。但143分鐘的片長，顯然無法容納雙雄人物和城市歷史這兩道難題。影片在敘事上的失衡，導致整體水準難以上升到史詩片的高度。

第二，重視兩極。導演基於當時社會的複雜性，聚焦於兩極分化的社會狀態。譬如，片中一面呈現上流社會的紙醉金迷，一面描述底層社會的啼饑號寒。廉政公署官員的秉公執法，與大批警員的貪贓枉法，都構成了鮮明的兩極之差。

《風再起時》深入剖析了殖民時代香港社會兩極分化的重要原因。貪腐成為警方日常，平民百姓被黑白兩道持續壓榨，貧富差距觸目驚心。從社會責任感的角度來說，《風再起時》比同題材的作品走得更遠一些。

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梁朝偉和郭富城的「風雲際會」

郭富城飾演的磊樂，是不識字的大老粗。他脾氣直爽、火爆，但善於鑽營、樂於表現，還會跳踢踏舞。這些複雜的人物元素融合在一起，構成了一個立體的梟雄形象。

郭富城的表演可以概括為：生動、深刻。他走進了角色的內心世界，將一名梟雄強悍的行事作風，脆弱的情感世界刻畫得淋漓盡致。片中，磊樂和妻子蔡真（杜鵑飾）因為第三者身亡而反目的一場戲功力盡顯。郭富城演繹出了角色在情感關係中的掙扎。觀眾能感受到磊樂精神層面的孤獨與彷徨。

梁朝偉飾演的南江是家世顯赫的公子。他的睿智和冷靜，與磊樂形成鮮明對比，也彌補磊樂的短板。這也是他能成為磊樂左膀右臂的原因。

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梁朝偉的表演可以概括為：內斂、入神。南江擁有高於磊樂的眼界和智慧，即使他行事低調，還是能讓磊樂察覺到他的鋒芒。比如他深愛蔡真，卻願意幫助磊樂追求她，足見其城府之深。

南江在父親亡故之後對著燃燒的鋼琴獨白，是梁朝偉表演的高光時刻。南江回顧了他在抗戰時期的慘痛經歷，解鎖了他低調行事但又敢於拼殺的複雜性格由來。梁朝偉娓娓道來的獨白，配合影片重現的回憶畫面，角色和觀眾在這一刻實現情感共鳴。

片中除了郭富城和梁朝偉兩位影帝，還彙集了許冠文、吳耀漢、太保、尹揚明、譚耀文、謝君豪、吳卓羲、白只等香港實力演員，年齡層次橫跨老中青三代。

導演翁子光1979年出生，經歷了港產片的光輝歲月。他希望通過《風再起時》這樣一部年代視野宏闊的影片，向港產片的昔日輝煌致敬。

雖然影片中太保、謝君豪這樣的影帝級演員戲份不多，但每次登場都能展現出強大的氣場，增加了影片的厚度。許冠文是一代笑匠，他飾演的廉政公署官員李子超，在片尾一段慷慨陳詞堪稱全片的點睛之筆。許冠文的獨白鏗鏘有力、擲地有聲，昇華了重拳反腐的社會意義。

但很可惜，作為一部投資高昂的電影，《風再起時》沒能找到個人表達和商業訴求之間的平衡。影片的有限時長顯然無法承載過於龐大的信息量，最終無法避免突出人物、弱化歷史的商業片窠臼。

從成片效果來看，這或許是翁子光能夠給出的最佳選擇，但對於渴望看到更多香港舊夢的觀眾來說，還遠遠不夠。

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