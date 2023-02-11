獨家影帝對談《風再起時》　梁朝偉心儀郭富城舊作︰到演爸爸年紀

香港久違的史詩式電影《風再起時》，借六、七十年代四大探長的故事，側寫香港在時代巨輪下的劇變。今次亦是兩位金像影帝梁朝偉及郭富城首度合作，分別飾演南江與磊樂。兩個角色在戲中看似好兄弟，但暗中既是同袍上的宿敵，亦是情場上的競敵。



來到現實中，二人一直是在惺惺相惜上預留一席，直至《風再起時》終於正式合作，而相遇的契機亦是因為導演翁子光。《香港01》跟兩位影帝進行獨家專訪，互談欣賞的地方，細訴自己最想重演對方哪一部作品，更講到作為影帝，只是一個簡單稱號，還是對業界的一份責任？（正式上映︰2月17日）



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自1988年的《都市方程式》後，郭富城梁朝偉終於在《風再起時》正式合作。（葉志明 攝）

亦敵亦友源於成長經歷

郭富城憑翁子光執導的《踏血尋梅》，奪得香港電影金像獎最佳男主角，期間建立出一份互信的默契，而當翁子光邀請郭富城演出新作《風再起時》，亦一口應承。至於梁朝偉，向來愛跟相熟團隊合作，但《踏血尋梅》的出現，竟暗暗心動了。梁朝偉︰「看了導演上套作品（《踏血尋梅》）好喜歡，所以好想和他合作一部電影。」

兩大影帝梁朝偉和郭富城主演，於內地率先上畫。（《風再起時》微博圖片）

梁朝偉在戲中飾演南江，角色原型是較少拍攝的四大探長之一藍剛，而當年更有指幾位探長都各有心病，面和心不和。來到《風再起時》，人物關係縮窄到南江與磊樂二人身上。梁朝偉︰「我在戲中從無覺得磊樂是個敵人，一直當他是朋友或拍檔，可能觀眾在看電影時會有，但在我角色立場上就沒有。」至於飾演磊樂的郭富城，就明白問題是出在自己身上。「因為角色的成長過程，對人是有條防線，不輕易相信人，所以就算跟南江一起平步青雲，但受到成長經歷影響令他有所戒心。」

郭富城在戲中飾演磊樂，「對人是有條防線，不輕易相信人」（葉志明 攝）

鍾情60年代

電影故事涉獵50至70年代，問到當中有哪些舊物欣象最深，郭富城一息間就如孩童般搶答︰「最喜歡巴士那一幕，因為年少時經常坐雙層巴士上學，戲入面我要乘坐這種巴士，令我想起童年最開心的階段，好有共鳴。」兒時回憶是快樂，也可以是不快，對梁朝偉而言，髮蠟油膩黏貼感，竟是他年少時最害怕的回憶。「我依然記得外公塗得一頭都很油的畫面，我很怕那種黏貼感，一塗上髮蠟便動彈不得似的。」其他令偉仔印象較深的60年代產物，還包括旗袍、中環街道及遇熱會變得色彩繽紛的燈。

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影帝眼中的影帝

嚴格來說，兩位影帝不是首次合作，早在80年代處境劇《都市方程式》，梁朝偉有客串過一集，跟城城有不對手戲，但當時大家都算初出茅廬，數十年後再遇，有另一番感受。梁朝偉︰「一起工作後會明白，郭富城成功是有原因，他是一個好認真好勤力，好有自己想法的演員，每日來到片場都滿有準備，清楚知道要做甚麼和想怎樣做，他好有活力，來在現場好有能量，有他在場氣氛都會好高漲。」

梁朝偉笑言自己都踏入飾演父親角色的年紀。（葉志明 攝）

郭富城邊聽邊報以微笑，事實上城城眼中的偉仔，都是一個對演出準繩度高，絲毫不偏差的演員︰「你看到他好容易進入角色，呈現出想表達的東西，剛剛好在中間不多不少，這是最重要的。我最開心是可以跟優秀演員合作，從他身上看到自己沒有的東西，偉仔有好些特質可給我去學習。」

講到60年代的回憶，二人講得眉飛色舞。（葉志明 攝）

交換作品城城最想重演《無間道》

雖然二人一直沒有正式合作，但其實都有留意對方作品，問到兩位如果有一個機會，可以重演對方其中一部作品，會怎樣選？梁朝偉似乎早已鎖定答案。「我會揀Aaron的《父子》，因為我覺得好好看，Aaron做得好好之餘，我經常在想如果換上自己演繹，又會變成怎樣，況且我都到了演爸爸的年紀吧！哈哈……」

相反郭富城的選擇眾多，要一邊答才一邊篩選出最後答案︰「偉仔有太多好的電影，印象最好的有《無間道》，《一代宗師》甚至《2046》、《春光乍洩》好多電影都處理得好好，如似《無間道》這個角色，我看了很多很多次，是一個令人回味再回味的演出。」

談到假設要二人互選一部作品重演，大家都已鎖定目標。（葉志明 攝）

影帝是稱呼還是責任？

影帝是一個封號，是對演員其中一部作品的演出肯定，但影帝亦是一個身份，有其影響力，在香港電影市道稍遜時，仗義幫忙扶持業界是一份無形的責任，在兩位眼中，影帝又是否有著這份重擔？梁朝偉︰「我不覺得是一個責任，影帝就是一個稱號，你今次是影帝不代表下次都是，只是很多人覺得你在某一部戲有好出色表現，不等於在下一部戲同樣有好表現，所以我覺得這只是一個稱號。」

郭富城某程度都同意偉仔的說法︰「人生遇到好好的角色，剛好天時地利人和讓你發揮好好，給予你一個影帝的稱號，我覺得那一刻應該值得開心，但開心之後應該放低，你不是因為這件事便完結，好可能是另一個開始，我覺得不應該有包袱，應該紅繼續做好自己，享受演戲的過程呈現給觀眾，觀眾又喜歡的反而更重要。」