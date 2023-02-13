梁朝偉相隔10年因一件事超低調「快閃台灣」兼密會33年老友

暌違10年，梁朝偉近日為電影訪台。繼2013年第50屆金馬獎，梁朝偉訪台參與盛會後，這次再次訪台，據悉是準備為33周年《悲情城市》首映會站台，給久未見面的影迷一份驚喜。



近年受疫情影響，海內外明星都難四處會粉絲，但梁朝偉卻從未在大銀幕上缺席，從去年《春光乍洩》、《重慶森林》重映、《花樣年華》4K修復版，到去年底《無間道》三部曲相隔20年以4K修復重映，此外新戲也輪流上映，與周迅合演的《無名》，今年初在大陸賀歲檔登場，首次和郭富城合作的新片《風再起時》，也將在17號在台灣首映，而33年前主演並一舉成為經典的《悲情城市》，也將於24號在當地重登大銀幕。

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梁朝偉去年在南韓釜山影展曾透露，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是他訪台拍攝的《悲情城市》。這部台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎的巨作，能見到梁朝偉首次在銀幕上巨細靡遺、行禮如儀拍完結婚大戲，至今仍讓他充滿回憶。據悉這次訪台，梁朝偉不僅會快閃出席14號的首映會，也會抽空與合作《悲情城市》的老朋友們吃飯，台灣粉絲也有望在街上與他不期而遇。

【圖輯】激罕賣萌！點圖放大看梁朝偉去年年底的見面會照片👇👇👇

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而梁朝偉向來低調，出道40年，最近才在抖音開帳號，一星期吸引276.6萬粉絲追蹤，甚少談論私事的他，至今已經上傳9段短片，不但露出私下輕鬆、可愛的模樣，也罕見分享許多心事、童年回憶與演藝故事，讓粉絲看見梁朝偉更多的面向。但對於梁朝偉訪台一事，台灣電影行銷團隊「牽猴子」表示並無邀請梁朝偉訪台。

【同場加映】大量《春光乍洩》張國榮未曝光畫面 為件衫呷梁朝偉醋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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