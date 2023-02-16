風再起時專訪｜翁子光戲名寄語港人　「時代就似一陣風吹過一樣」

香港史詩式電影《風再起時》，由翁子光編劇及執導，梁朝偉、郭富城、杜鵑、周文健、譚耀文主演，由創作班底到幕前陣容，電影開拍已予人一份期待，只是斷想不到，那份期待歷時超過５年。「近年收得最多的問題就是《風再起時》幾時上映？就算我出個貼文講今日太陽好好，下面的留言都是問︰『《風再起時》幾時上映？』我都好無奈。」翁子光說。



同一時間，香港由政治、社會到電影界別，都起了翻天覆地的劇變，至令一部純粹借四大探長講香港歷史、懷緬過去的電影，都要經審慎處理。「一部給予觀眾緬懷舊日子，富有情懷的電影，到底何時才適合讓觀眾欣賞，都是一個幾經討論的題目。」來到今天（17/2），終於順利上畫，是時候入場了。



翁子光笑言近年，經常被問及《風再起時》幾時上？（葉志明 攝）

何時才適合觀眾欣賞？

過去數年，筆者跟翁子光見面，都不下數次問及︰「《風再起時》幾時上畫？」來到今次專訪，電影已落實映期，這條問題終於可以停一停。「我都相當被動，這是拍攝合拍電影共同要處理的問題，大家應該知道有個過程叫電影審查，我們收到的意見其實不算多，問題是上映的時機，過去幾年整個香港都有很大變化，如果部戲講香港歷史，是否要考慮一下何時才適合觀眾欣賞？以前沒有這麼嚴謹，現在調控的力度的確大了。」

看似是四大探長電影，其實是一代關於香港歷史的時代電影。（《風再起時》電影劇照）

戲名寄語香港人

時間久等了，觀眾開始有些聲音，有人覺得翁子光既要拍一個香港故事，又以合拍片模式作內地上畫，一切源於想左右逢源。翁子光︰「更有人用向現實低頭來形容，我不會這樣想，這種創作是雙向的，我們需要資源去完成自己的作品，不應存在消極想法。至於左右逢源，我是在一個合乎內地上映規格下，跟十幾億觀眾講一個香港故事，想表達一種香港情懷，如果想左右逢源就不會拍這部電影。香港市場這麼小，很難有資源讓我重現5、60年代的香港，只能借用這空間來創作，是圓夢的過程。」

戲中場景極富60年代風情，相當逼真，不是小本製作可經營。(《風再起時》劇照)

情繫香港的心，由戲名《風再起時》已有所啟示，「時代就似一陣風吹過一樣，無色無形無味，吹過你都不太覺，時代與人生都似一陣風，電影正是講兩位主角，默默地經歷一個時代的過去，不會有重量和顏色。」

風，固然是重點，但更重要是「再起」二字。「你永遠不知道下一陣風會怎樣吹來，順住你吹還是逆向而行。香港人都是這樣，經常講風向，當風再起時你就要留意，這陣風會吹得你舒服送爽，還是一陣烈風暴風令人面臨考驗呢？至於戲名的英文，我最後沒有用When the wind blows，而改用Where the wind blows，重點不是時間，是地方，是講緊香港。香港人永遠都擔心個風幾時來，但又非常期待，正正就是這份感覺。」

梁朝偉飾演的南江，性格內歛，行事謹慎。(《風再起時》劇照)

「情感需要多於娛樂需要」

香港影壇近年是充滿戲劇性，疫情下戲院被封令電影未能上畫，甚至開戲都成問題，但當戲院重開，票房便屢創佳績，《飯戲攻心》$7,700萬，《明日戰記》$8,200萬，三級上映的《正義迴廊》都突破$4,000萬，而正在上畫的《毒舌大狀》更有機會挑戰一億大關，這可視為觀眾對電影的報復式消費現象，但在翁子光眼中，是觀眾用行動去表達一份歸屬感。「點解會出現一部戲看三、四、五次的現象，因為有情感需要，香港觀眾現在對電影，有種情感需要多於娛樂需要，娛樂需要是會去看成龍、周星馳電影，從官能上得到刺激，但現在更加多是意識形態表現，需要透過看一部電影去舒一口氣。這情感需要遠遠多於撐，因為連入場那個人都覺得有需要，這就不只是撐。」

翁子光認為時下的觀眾，用行動去表達一份歸屬感，是情感需要多於娛樂需要。（葉志明 攝）

雖然翁子光監製的《正義迴廊》都有受惠於這份熱潮，但他本人也不時自我警剔，借情緒牽動不是一種長遠的自救方法。「借用陶傑的『虛火論』，如果單純用情感去投票拍一部戲，是不可能救市的，觀眾會有疲憊，觀眾不可以每次都因為這是一部港產片，而去看五、六次，我們需要保持新鮮感，這是最困難的。」

郭富城在戲中展現一份外露的氣焰，跟梁朝偉正好相反。（《風再起時》預告截圖）

《風再起時》不是雙雄對決電影

翁子光又提出，是時候想想是否要重拾類型片的發展，「現在是學院派導演多過類型片導演，每個人對一個時代的感覺都可以好同步，但如何有效地用電影方法呈現出來，這就不止是純粹的藝術，還要講視角。所以我跟何爵天監製《正義迴廊》時，希望做到一部雅俗共賞的電影，觀眾看完既感覺內容切身，同時又是一部類型化的電影，是一部懸疑或是一部法庭電影，不是這麼單純的藝術，可以是新的類型，最重要是不去重複做相似的東西。」

翁子光重申，《風再起時》不是一部《無間道》，不是一部雙雄式對決的電影。（《風再起時》電影劇照）

所以翁子光重申，《風再起時》不是一部《無間道》，不是一部雙雄式對決的電影，「這部戲是富有文藝情懷，需要觀眾去參與去感受，作為香港人，會透過這部電影對香港有個新感受。既然有這麼多電影在講當下的香港，我們便找回一些回憶，一些過去的碎片，用新的方法再看一次。」