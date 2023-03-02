《風再起時》7大賣點　郭富城梁朝偉首度合作　還原香港重光歷史

《風再起時》由兩大帥哥郭富城和梁朝偉首次合作演出香港歷史故事，從模特兒轉型演員的杜鵑也一同參與，婀娜多姿的名模夾在兩位男神之間，不少粉絲表示相當期待這部作品，以「四大警探」的傳奇事蹟帶出香港舊日時代的風貌，導演與演員的表現皆亮眼奪目，小編來分享電影《風再起時》精彩7看點！



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《風再起時》賣點一、橫跨30年的警探故事

故事背景設定在1940年至1970年香港，約民國30年香港被日佔領陷入淪陷時期，戰爭、衝突不斷，「磊樂」被俘，親眼見過許多骯髒、恐怖世道，直到日本投降，英國收回香港主權後，他再次當回港警，期間認識了上海富商之女「蔡真」，兩人陷入熱戀並結為夫妻，而後磊樂與另一位警探「南江」成為搭檔，再集結「肥B」、「嚴洪」四人開始制定警界規則，就此展開「四大警探」的傳奇故事。

《風再起時》賣點二、郭富城

郭富城飾演窮苦出生的「磊樂」，雖經歷過歷史重大劫難，但仍保有正義、浪漫之心，野心勃勃的他擅於建立人脈，重回警探後想一展宏圖大志，於是先向「南江」遞出橄欖枝，磊樂負責拉攏團隊、南江則整合推動計畫，配合得天衣無縫，在掃蕩黑道行動中表現優異，晉升華人總探長。一場派對中兩人遇見美如天仙的「蔡真」，後來她成為磊樂的老婆，婚後生活幸福美滿。多年經過，磊樂見到長相似曾相識的舞女，隨之想起放在心底已久的淒美初戀，揭曉他想建立強權的原因。

「潮州朥餅是好吃，但餅那麼小，怎夠分？」、「香港就是這樣，有本事最大！」磊樂深知權力的重要性，雖然渴望用權力改變腐敗的社會，卻不願意弄髒雙手和其他人同流合污。在紊亂的社會裡，想走到高位真能只靠野心和清白磊落嗎？

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《風再起時》賣點三、梁朝偉

梁朝偉飾演的「南江」（好帥），又名「無頭」，出生在富裕家庭，斯文又天資聰穎是團隊的智多星，其實在他第一次見到蔡真時就愛上她了，而蔡真更鍾意磊樂的直接、單純，所以南江選擇成全另結新歡，但小編看到他為了保護蔡真拼盡全力擔心的模樣就知道他一往情深，不越線總是支持磊樂也是因為他（好帥好帥），與磊樂亦敵亦友的南江靠著洞悉大局的智慧成為當時唯二的華人總警長。

南江自信地說：「最後狹路相逢，是勇者勝？錯，是智者勝。」、「聰明的人，不是要知道去做什麼，是要知道，什麼不應該做」，乍聽之下像和磊樂宣戰，但小編不這麼認為，南江十分欣賞磊樂為人爽快，是打心底認真把磊樂當兄弟的！

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《風再起時》賣點四、杜鵑

杜鵑飾演上海富商蔡林之女「蔡真」，與磊樂相識後，在他熱烈的追求攻勢下答應戀愛並結婚，為輔佐丈夫磊樂當上總警長，暗地裡遊說、談判、拉攏關係，甚至···出賣身體（？），根本是世上最強賢內助！對磊樂一心一意，在最黑暗的日子也不離不棄，儘管她知道南江一直很喜歡她，也不曾接受他的好意。

磊樂與蔡真的愛情篇幅是小編最喜歡的片段！高冷嫻靜的文人蔡真遇上大方又有點俗氣的警探磊樂，兩人之間的火苗就這麼被點燃了。不愧是名模，穿旗袍超美！跟男神們飆戲，氣場不僅沒輸還被影評人讚譽演技出色，小編直接被圈粉了。

《風再起時》賣點五、重量級配角群

譚耀文飾演唯利是圖的「嚴洪」警探、周文健飾演忠誠於磊樂的「肥B」警探，與磊樂及南江被世人稱為「四大警探」。

許冠文飾演ICAC廉政公署官員，執行剷除貪污、官官相護的主要負責人，也是親手結束香港腐敗社會的關鍵角色。

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《風再起時》賣點六、重大歷史事件回顧

1940年代大清割讓香港，經歷二戰日軍轟炸爆發戰爭、霍亂肆虐，1945年日本投降宣布結束日佔時期、香港重光，1950年代中英劍拔弩張時，香港正處二戰回復期，走私毒品、官員污錢、貧富差距問題不斷。當代的政治、經濟、文化、社會在「翁子光」導演勾勒下，電影中有更深刻的描繪，精萃眾多歷史劫難，宛如一本歷史書。《風再起時》將代表香港角逐奧斯卡「最佳國際影片」！

《風再起時》賣點七、貪污、毒品社會亂象

由於香港絕佳的地理位置，是當時進出口的主要港口，自然也成為走私鴉片、海洛因的中心點，四大警探為有效控管權力秩序，勾結黑幫成為當時最大惡勢力，在英、港官僚包庇下，香港淪為毒窟，導致許多家庭流離失所、妻離子散的社會歪風，再度重創香港社會。

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郭富城×梁朝偉×杜鵑同場飆戲，《風再起時》已於香港上映，俊男美女絕配組合確定不看嗎？

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