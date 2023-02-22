《風再起時》許冠文飾廉政專員　舌戰港英官員一幕字字鏗鏘成經典

由大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品的年度鉅作《風再起時》，以全新視覺描繪上世紀六十年代「四大探長」事跡。電影雖然集中講述四大探長故事，但其實在戲中飾演廉政專員的許冠文，在戲中也散發出不一樣的許冠文風采，除了因為他放低笑匠本色演飾，更令人難忘是一段長達5分鐘的對白，將香港市民對廉潔政府的訴求，字字鏗鏘地表達出來。



許冠文在戲中飾演廉政專員李子超。（《風再起時》劇照）

影帝許冠文在戲中飾演與「四大探長」鬥智鬥力，致力令殖民地時代香港的執法人員回復廉潔的廉政專員李子超。李子超在片尾與多位外藉官員交涉，極力說服對方要嚴正處理執法人員貪污行為，當中他要邊演戲，邊以英語說出長達5分鐘發人深省的對白。電影公司今日釋出其中30秒精華片段。

許冠文的戲份，集中跟梁朝偉做對手。（《風再起時》劇照）

精華對白如下︰「我們不希望所居住的城市，要賄賂消防員才有人幫你拯救家中失火，對嗎？（中文︰即時所謂有水就放水，冇水就散水）我們不希望要賄賂醫護人員，有病的母親才可以入醫院醫治，香港人並非想要這些！」許冠文表示：「拍《風再起時》很開心，因為我經歷過上世紀6、70年的香港，對我來說，拍攝像帶我回到過去。」

導演翁子光提到邀請許冠文出演《風再起時》時，曾被婉拒多次，直至許冠文看過劇本，尤其是那段英語對白後，他感同身受，明白到這部電影是給香港的情書，才答應參演。許冠文更出手改動了英語對白，導演表示那段對白也是許冠文想向香港觀眾說的話，絕對能代表許冠文對香港的心聲。翁子光憶述拍攝完英語對白那幕後，許冠文問他演得怎樣，他當時被許冠文的演出感動到流淚。

許冠文表示：「拍《風再起時》很開心，因為我經歷過上世紀6、70年的香港，對我來說，拍攝像帶我回到過去。」（《風再起時》劇照）

許冠文成功演活角色，不少已觀看首映及優先場的觀眾都大讚他的出演很驚喜，而英語對白也是他們認為難忘的其中一幕。而他的神級演技也得到頒獎禮的評審賞識，分別入圍第16屆亞洲電影大獎及第41屆香港電影金像獎最佳男配角。

導演翁子光提到邀請許冠文出演《風再起時》時，曾被多次婉拒，直至看過劇本尤其是那段英語對白後才答允。（《風再起時》劇照）