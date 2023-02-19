風再起時專訪｜周文健遇上90年代竹升浪潮︰乞人憎戲份少就畀我做

香港史詩式電影《風再起時》經已上映。電影由翁子光執導，以五、六十年代叱咤風雲的「四大探長」為題材，由郭富城、梁朝偉、譚耀文、周文健分別飾演「四大探長」，其中，翁子光邀得淡出香港電影多年的周文健飾演「肥B」一角，原型人物為探長韓森。周文健早前接受《香港01》專訪，大談自己久休復出的原因，談及觀眾對他演出的期待，亦重提周文健九十年代的代表作品。

香港史詩電影《風再起時》已於2月17日正式上映，電影由翁子光執導，郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江、譚耀文飾演嚴洪、周文健飾演肥B，合稱「四大探長」。（《風再起時》電影宣傳照）

重重巧合下入行

周文健在訪問中分享入行前的經歷，指自小父母離異，父親一直居港經營生意，自己則隨母親於加拿大成長，及至大學畢業，周文健因為不希望似身邊的外籍同學過着平凡日子，於是決定回港跟隨父親學做生意，亦因此愛上香港。周文健因為熱愛行山、健身，因此認識與他背景相近的王敏德，周文健笑指：「嗰陣時佢中文冇宜家咁好啦，我哋兩個溝通得比較方便啲！」，所以二人便日漸熟絡。在一次偶然的機會下遇上導演陳欣健，於是被邀請參與電影演出。

周文健主演新作《風再起時》，飾演「四大探長」之一的肥B，在淡出香港電影十多年後再度回歸。（梁碧玲 攝）

九十年代的香港電影漸漸出現一種外地回流、專門飾演「竹升仔」的男演員，周文健亦是代表人物之一，同期亦有不少同類型演員，包括王敏德、吳大維及李元霸等，當中不乏好身手與俊朗的演員。周文健表示自知定位有所不同：「我中文又唔係好過佢哋，咁點算好呢？起碼我又冇佢哋咁靚仔，咁佢哋有啲角色比較乞人憎啲、戲份冇咁多嘅，就畀我做啦！」

周文健早於入行前已認識王敏德，笑言二人背景相近、加上當時中文不好，所以溝通起來格外方便。（《月黑風高》電影劇照）

到《風再起時》的「肥B」

周文健九十年代後淡出大銀幕，到2020年代卻先後參演《風再起時》及《正義迴廊》，翁子光執導前者、並為後者擔任監製。在《風再起時》裡，周文健飾演「四大探長」之一的肥B，角色對郭富城飾演的磊樂非常忠心，影射當年的韓森探長。周文健表示接受邀請時非常驚喜：「就係因為我見到一個咁大嘅製作，咁好嘅演員，同埋導演，佢又肯搵我去做其中一個角色，畀呢個機會我，我唔會拒絕囉！」

周文健表示在《風再起時》遇到極高水準的演員及製作團隊，令他沒有拒絕的理由。（梁碧玲 攝）

相隔近二十年未有拍攝電影，周文健坦言略有不適應的時候，然而錯過了十多年的光陰，只要有一個機會亦要好好把握：「雖然我係真係有好長時間冇拍過戲，但係我覺得機會只係得一次！我拍戲嘅時候，好似冇乜咁好製作嘅戲搵過我，宜家嚟咗，雖然係隔咗好耐，但係都係一個機會嚟嘅。」

周文健於《風再起時》飾演影射韓森的肥B，在過去較少演員曾經演繹。（《風再起時》電影劇照）

回望過去淡出影壇的十多年，周文健沉默一會後，坦言表示具有遺憾：「其實九十年代嗰時好忙（拍戲），我就好攰，於是就想揀去大陸發展或者去荷里活發展啦。咁考慮咗好耐，最終係揀咗荷里活，其實係一個發夢嘅事。但係我揀咗邊一樣大家其實都唔知，就算我揀咗國內、揀咗非洲，咁大家都唔知㗎喇其實！但係我就揀咗美國，咁結果就係咁喇，就覺得都係唔好去白人嘅地方去發明星夢喇！」