風再起時｜郭富城「神演技」還原戒毒者身體反應 渾身顫抖反白眼
撰文：TVBS新聞網
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《風再起時》由郭富城及梁朝偉首度合作，郭富城在片中有許多挑戰，不僅有許多高難度動作戲，還要詮釋激情床戲、毒癮發作等橋段，他坦言最困難的就是抽鴉片和揣摩戒毒狀態，為詮釋渾身顫抖、大翻白眼被壓在床上的痛苦模樣，他為此還特別去看了紀錄片學習。
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郭富城表示：「開拍前上網有看一些紀錄片，去看吸毒的人的狀態是怎樣，拍的過程也一直跟導演溝通究竟要真實、清醒、還是像喝醉？戒毒的人是怎麼樣？呈現在這部電影裡又是怎麼樣？這部分對我來說是膽戰心驚的處理，我沒有過這樣的經歷，幸好出來是合格吧。」
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另外，在《風再起時》飾演傳奇華人探長磊樂，事業風光，感情生活也多采多姿，在戲中他豔福不淺，和杜鵑、春夏、曾一萱三位女星都有感情戲，除了和杜鵑飾演的蔡真結婚生子，又偷偷有了情婦曉燕，飾演小燕的女星由曾一萱擔綱，她曾在《如懿傳》裡扮演讓人恨得牙癢癢的「慎嬪」阿箬，在《風再起時》她再度詮釋小三，被網友戲稱「壞女人專業戶」，二人有不少激烈性愛場面。
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