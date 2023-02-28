香港01電影放映會《風再起時》　徐天佑太似郭富城考起外籍剪接師

由大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品的年度鉅作《風再起時》，以全新視覺描繪上世紀六十年代「四大探長」事跡。電影開畫以來，備受好評，而《香港01》為支持電影業發展，早前舉行了兩場《風再起時》放映會，邀請各畀友好欣賞，並邀請到導演翁子光先生、演員徐天佑先生及林耀聲先生出席，跟觀眾分享拍攝趣事。



當晚出席放映會的嘉賓包括（左起）《香港01》首席商業官梁樂怡女士、演員林耀聲先生、《香港01》行政總裁蘇曉婷女士、導演翁子光先生、演員徐天佑先生及《香港01》首席市場營銷官盧國威先生。（葉志明 攝）

演巨星年輕版一定有壓力

在電影《風再起時》入面，徐天佑飾演郭富城的年輕版，而林耀聲則是梁朝偉的年輕版，雖然是個難得機會，但導演翁子光明白要飾演兩位巨星的年輕版，壓力實在不少，幸好兩位都處理得好好。翁子光︰「徐天佑實在太似郭富城，我們已經用黑白的8米厘菲林機拍年輕版情節，成年的就用彩色，不過其中一位法國剪接師都曾經將二人混淆了，可見實在太似。」至於林耀聲的演出，梁朝偉早前便大讚他「年青有為」，翁子光︰「其實阿聲側面還有少少似張國榮，雖然年輕，但已具有8、90年代明星的氣質，我好喜歡兩位的演出。」

導演翁子光，聯同演員徐天佑及林耀聲出席《香港01》電影放映會。（葉志明 攝）

問到兩位在拍攝前的準備功夫及何感壓力，林耀聲坦言拍攝期間壓力不算大，反而拍攝前就有。「因為要去到現場才學揸槍，另外事前要學彈琴，自己也買了部電子琴回家練習，差不多個多月，之後還將琴捐去慈善機構。」

林耀聲飾南江的年輕版，表現獲梁朝偉大讚。（《風再起時》劇照）

跳踢躂舞差反而仲似？

至於徐天佑，演戲壓力不算大，最大是來自跳舞。徐天佑︰「因為這個角色要學跳踢躂舞，我冇想過突然要學跳這種舞，要知道城城擅長跳舞，要跳得像他好大壓力，但最後跟導演研究過，既然我是演他年輕版，年輕時他舞技應該沒那麼精湛，而且我演那幕是剛剛學跳，跳得不好都是合理，但我都學了個多月時間。」三位跟大家分享完拍攝點滴，最後更跟大家來個大合照留念。

徐天佑飾演磊樂的年輕版，樣貌的確跟郭富城有七分似。（《風再起時》預告截圖）

今次《香港01》主辦的《風再起時》放映會，同時會為「香港01眾樂基金」籌款，透過眾籌項目協助有需要的人士。而翁子光先生作為「香港01眾樂基金」的董事，亦呼籲在場企業成為慈善夥伴，積極參與公益活動，支持基金發展。「我們這個基金去年有幫助過香港罕見病患者，亦協助過在台灣發生意外的港人，在當地接受治療及返港經費。由於我們的董事比較默默耕耘、實幹，較少出來露面，故希望大家高抬貴手，積極參與公益。」

翁子光身為香港01眾樂基金董士，落力向現場觀眾介紹基金工作。（葉志明 攝）

香港01眾樂基金積極透過眾籌協助有需要人士，例如當市民遇到災難級事故，或因疾病而承受醫療費的壓力，基金就成為求助者度過難關的夥伴。基金於2020年1月獲認可為慈善機構 (91/16595)，由社會不同界別人士所組成，旨在協助弱勢社群，促進教育事務和青年事務及慈善公益事務。