以神之名｜香港青龍教仲離譜　誘騙女信徒賣淫贖罪月收入200萬

日前上架的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，講述南韓四大邪教領袖人物的事跡，當中最受關注的是「攝理教」（JMS）教主鄭明析，旗下信徒遍及南韓、日本、中國、香港、台灣以至歐美，他以宗教之名性侵女信徒，受害人數多不勝數，他本人曾揚言目標要跟1萬名女性上床。

「攝理教」教主鄭明析多年來性侵女信徒，受害人數目多到難以估計，現時他正被警方拘留，再次面對法律制裁。（影片截圖）

其中一名受害人為來自香港的葉萱（Maple），被鄭明析性侵多達十多次。剛巧《以神之名：信仰的背叛》上架前兩日，藝人方力申被揭有新女友叫「Maple」，之後被發現正是「攝理教」受害人之一的葉萱，震驚大批網民引起熱烈討論。

Maple憶述被鄭明析性侵的過程時情緒激動。（影片截圖）

其實香港亦出現過不少異端教派，其中最轟動社會的要數在九十年代中發跡的青龍教，聲稱為茅山第一百零八個分支之一，鼓吹以「合氣之法」修煉法身、救贖罪行，教主毛雲龍指教派來自台灣天道會，原名神龍教，來港後改名青龍教，已有三十年歷史，信徒達1000 人。

毛雲龍口中的「合氣之法」指天地之氣即陰陽，陰陽取自男女之氣，藉男女交歡來修煉「合氣之法」，成功後可得永生。當年毛雲龍向無知少女灌輸「1999年為世界末日」的思想，誘導她們加入教會，修道成功可令全家避過末日災劫。

鄭明析潛逃期暗仍安排女信徒去服侍他。（影片截圖）

滿口理論的毛雲龍其實只是一名不學無術的運輸工人，透過ICQ、徵友或招聘廣告，誘騙心靈空虛青年入教，他將女教徒洗腦繼而成為「青龍女」，誘騙她們無償賣淫來修煉「合氣之法」，藉此洗淨罪孽及替家人消災；而男教徒就被指派當「姑爺仔」誘騙少女入教，之後以代還債務或奉獻等理由，來威逼利誘她們出賣肉體。

據悉，「青龍女」沒日沒夜地出賣肉體，每天接客至少30人，每日工作18小時，每天收入約5千至1萬，全數奉獻給教主，但她們每日只得80元零用錢，高峰時期月收入達200萬或更多。教主聲稱替青龍教賺到495萬，「青龍女」就可以上天堂，不服從或想逃走的「青龍女」會被事先拍下裸照威脅、恐嚇以及暴力對待，教會亦會以藥物控制她們。

「攝理教」的女信徒被洗腦後甘心情願向教主獻身，而青龍教就誘騙女信徒賣淫，兩者都是喪心病狂的剝削。（影片截圖）

其中一名19歲的「青龍女」不單自己賣淫奉獻，更將十四歲妹妹帶往神壇「消災」，結果妹妹喝下符水後慘遭輪姦，受害人報警求助才揭發青龍教的惡行，1996年9月，警方搗破青龍教位長沙灣、深水埗及石硤尾等八個神壇，拘捕教主毛雲龍並控告他依靠他人賣淫維生，判入獄三年。

毛雲龍請來著名大律師清洪向法庭申請上訴，最後靠受害人證供的漏洞上訴成功，獲釋後的他繼續「發揚」青龍教，2000年警方再次掃盪青龍教神壇及拘捕毛雲龍，但因證據不足而無法起訴；2003年一名26歲女子報警，聲稱被青龍教威脅賣淫，之後警方到神壇拘捕十名涉案人，豈料相隔一日毛雲龍竟高調地舉行記者會，否認所有指控並稱該名女子為精神病患，事件亦不了了之；2004年警方再次掃盪青龍教多個處所，毛雲龍潛逃10個月後才被拘捕。

鄭明析曾入獄十年，現時再被警方拘留面對起訴。（影片截圖）

不過消息指，青龍教真正話事人為行事十分低調的「師尊」，警方拘捕的其中一名教會高層鍾群美，另一半為擁有40億身家的富商招友全，據悉招友全曾學習茅山法術且道行極高，相信他才是青龍教的創辦人。可是當警方搜集證據準備拘捕招友全時，招卻於2004年12月因急性心肌梗塞及糖尿病死亡，青龍教一案亦自此結束。