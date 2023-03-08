黑暗榮耀第二季｜一文看清5大未解之謎　宋慧喬竟反被朴涎鎭威脅

由宋慧喬主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》首季獲得極高評價，相隔三個月，第二季即將於3月10日回歸，讓不少劇迷引頸以待。隨著官方發布了最新預告及劇照，引發外界不斷推測未來劇情去向。在第二季正式上架前，現在就為大家盤點首季5大未解之謎。



《黑暗榮耀》第二季即將於3月10日回歸！（《黑暗榮耀》海報）

《黑暗榮耀》第二季即將於3月10日回歸！（《黑暗榮耀》海報）

《黑暗榮耀》由《太陽的後裔》與《鬼怪》編劇金銀淑執筆，宋慧喬首次挑戰暗黑復仇角色。劇情主要集圍繞校園欺凌，講述宋慧喬飾演的女主角文同珢在高中被朴涎鎭（林智妍 飾）一行人霸凌與嚴重虐待，更被電髮棒燙手腳，留下永不磨滅的身心創傷。18年來，文同珢策劃縝密的復仇計畫，目的要霸凌五人幫付出代價。她靠著驚人的意志，逐步展開復仇。

宋慧喬首次挑戰暗黑復仇角色，獲劇迷大讚。（《黑暗榮耀》劇照）

孫慏梧還活著？

在《黑暗榮耀》首季孫慏梧（金建宇飾）被重物襲擊頭部，一直生死未卜，但劇中以朴涎鎮（林智妍飾）為首的霸凌幫就認為他死了。不過在預告看到孫慏梧與文同珢（宋慧喬飾）的電話對話，加上文同珢對他說了一句「你認為你是無辜嗎？」，暗示孫慏梧有可能還未死。

孫慏梧由金建宇飾演。（《黑暗榮耀》劇照）

尹昭熙失蹤的屍首

為了復仇文同珢一開始告訴孫慏梧，尹昭熙墜樓時就握著朴涎鎮的名牌，讓他以為自己有翻身的機會。孫慏梧到停屍間確認尹昭熙的屍首後，當朱如炡（李到晛飾）去查證是，屍首竟然不翼而飛，究竟這是計劃的一部分還是有人偷走了屍首？

尹昭熙屍首竟然不翼而飛是《黑暗榮耀》第二季的焦點。（《黑暗榮耀》劇照）

廉惠蘭能與女兒過上幸福的生活？

姜賢南所飾演的大嬸廉惠蘭在首季一直暗中協助文同珢復仇，兩人的關係起初是交易關係，但過程中卻發展出深厚友誼。而文同珢為了大嬸的女兒安全，而在未經大嬸同意下送了女兒出國留學。在預告中，看到廉惠蘭被人毒打至口腫面腫，疑似是被朴涎鎭發現後被重點對付，令大批劇迷擔心大嬸性命不保。

大嬸廉惠蘭在首季一直暗中協助文同珢復仇。（《黑暗榮耀》劇照）

大嬸廉惠蘭被毒打。（《黑暗榮耀》預告畫面）

有不少劇迷都很擔心大嬸的安危。（《黑暗榮耀》預告畫面）

房東太太的真實身份？

神秘的房東太太以超低價將朴涎鎮豪宅對面的單位租給文同珢，兩人初次見面時，房東太太對文同珢說：「你終於搬進來了。」，並送了一朵貫穿全劇的「惡魔的號角」給文同珢。加上朱如炡所租的房子亦同為房東太太所擁有，身份猶如協助兩人進行復仇計劃，有劇迷推測房東太太有可能是被朴涎鎮欺凌的受害者或是尹昭熙的家屬？

文同珢手上拿著「惡魔的號角」。（《黑暗榮耀》劇照）

神秘的房東太太以超低價將朴涎鎮豪宅對面的單位租給文同珢。（《黑暗榮耀》畫面）

房東太太送了一朵貫穿全劇的「惡魔的號角」給文同珢。（《黑暗榮耀》畫面）

河度領的取態？

相信大家最想知道的，就是鄭成日飾演的河度領究竟會否協助文同珢復仇對付邪惡的太太朴涎鎭。在預告中，知道朴涎鎭欺凌文同珢的河度領看到文同珢身上滿佈疤痕感驚訝又心痛，並說：「文同珢，等復仇结束了，妳就能快樂嗎？」及後亦穿插了河度領大鬧朴涎鎭的畫面。

另外，韓國有節目率先公開了《黑暗榮耀》第二部的絕密片段，曝光了河度領與朴涎鎮在家中的對話，女方難以接受河度領扯上關係，並質問丈夫：「你跟文同珢（宋慧喬飾）下圍棋？你們倆是怎樣？文同珢那種人怎麼可能入得了你的眼？」

河度領直接說出內心感受：「一開始是因為好奇，後來見不到時便一直等待著，再次見面時產生了好勝心，但卻被奪走了主導權，讓我慌了，我想擁有那種時間，一邊下棋一邊感受窒息的時間。」朴涎鎮聞言大怒，更指控河度領出軌，不過男方卻冷靜地表示太太這樣說令他感到委屈，同時反擊指：「所以我一直沒問妳跟全宰寯（朴成勳飾）的關係。」

河度領與朴涎鎮看似擁有一段幸福婚姻。（《黑暗榮耀》劇照）

鄭成日飾演的河度領究竟會否協助文同珢復仇對付邪惡的太太朴涎鎭是劇迷最關注的。（《黑暗榮耀》劇照）

有不少網民對河度領一直知道朴涎鎮與全宰寯出軌而感驚訝，更引起熱烈討論，認為朴涎鎮在第二季將會玩完，同時亦對為何河度領不揭發出軌事件表示不解，有可能是河度領本身不育，但很喜歡小孩，故一直都假裝不知情。

朴涎鎭奪走了會令文同珢失去一切或復仇徹底失敗的東西來威脅她。（《黑暗榮耀》預告畫面）

文同珢被朴涎鎭威脅？

預告其中一幕，朴涎鎭去到文同珢的住所並發現大量自己及霸凌人士的照片後，得悉文同珢策劃了18年的復仇計劃。可惜其後文同珢返回住所後，發現有照片或某物件消失了，文同珢隨即頻臨崩潰狀態。雖然暫時未知道是什麼，但很可能是朴涎鎭奪走了會令文同珢失去一切或復仇徹底失敗的東西來威脅她。

文同珢復仇之路有阻滯？（《黑暗榮耀》預告畫面）

究竟唔見咗啲咩？（IG/@kyo1122）

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