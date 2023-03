以神之名｜攝理教鄭明析選妃6大變態條件　女信徒名冊曝光

方力申女友葉萱(Maple)在Netflix記錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭發韓國邪教攝理教教主鄭明析借宗教性侵強姦女信徒,受害人至今已高達近千人。紀錄片上架後引起極大迴響,亦有受害人大爆這位自稱「救世主」的6大變態選妃條件。



《以神之名:信仰的背叛》於日前上架,引起社會極大迴響。(Netflix)

紀錄片曾提及鄭明析擅長利用聖經及教義來向信徒洗腦,除了將責任推到受害者身上,更把女性當作性奴及玩物,並要求在性侵期間呼叫鄭明析為「上帝」和「主」。消息透露他偏愛身材挑高、皮膚白皙和毛髮少的年輕漂亮女性,有指教會更有相關部門處理女性性器官的資料,淫亂的生活令人咋舌。

韓國攝理教教主鄭明析。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

鄭明析對聖經有著另類的詮釋,聲稱自己為「彌賽亞」(Messiah,意即救世主)。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

據韓國媒體報道,有台灣女受害人透露加入攝理教後短時間就被選為「常青樹」的成員(高階教徒),並得到與鄭明析獨處的機會。該受害人表示,若要成為「常青樹」的成員除了擁有身高至少有1米7及高顏值這兩個最重要的條件,受洗至少3年及讀過3次聖經,更要將一生奉獻給上天不可結婚和把教主當成新郎般服侍、愛慕。

有大批女信徒會拍攝全裸片段獻給鄭明析。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

若要成為「常青樹」的成員除了擁有身高至少有1米7及高顏值這兩個最重要的條件。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

紀錄片中指出教會高層整合了「選妃名冊」,當中記錄了女信徒的基本資料,還有她們的性感照。鄭明析會先請教會代表挑選出條件好的女信徒,確認後讓代表們帶被選中的女信徒與自己單獨會面。他會以檢查身體、洗腦等各種藉口侵犯受害人,如果反抗的話就會遭詛咒來控制受害人。

紀錄片中指出教會高層整合了「選妃名冊」。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

當中記錄了女信徒的基本資料,還有她們的性感照。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

當中記錄了女信徒的基本資料,還有她們的性感照。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

其實不只女教徒,「常青樹」的成員都不乏高大靚仔的男信徒,不過這些男信徒就會淪為教主的打手或者陪襯品。片中一眾成員被邀請到明月洞,教主會與男信徒大排球及踢足球,男信徒會不斷傳球被教主,龍門亦會作狀撲空,讓教主成為入球最多的球員。另外,若果有女信徒反抗,教主就會派男教徒去恐嚇她們。而反攝理教組織「出埃及記」的創辦人金度亨曾被男信徒追捕,其父親亦被男信徒打至面部血肉模糊。

金度亨的父親。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

至今仍留下不少後遺症。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

金度亨父親被男信徒打至面部血肉模糊。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

