影視博覽2023｜天下一多片齊發　《誰變走了大佛》古天樂造型曝光

香港國際影視展將於明天（13/3）揭幕，天下一電影率先發布宣傳片段，披露未來將推出電影的片單，當中古天樂便佔上四套，包括由葉偉信編劇及執導，古天樂主演的《誰變走了大佛》，其一直保密，滿臉鬍鬚的魔術師造型終於曝光，其餘還有卓韻芝編劇及執導的《送院途中》、與林家棟雙影帝主演的《惡行之外》以及期待已久的《尋秦記》。

古天樂的魔術師造型，率先曝光。（《誰變走了大佛》海報）

最令人期待的是拍攝期間一直保密，連造型都未流出過的《誰變走了大佛》，這是古天樂跟葉偉信繼五年前影帝之作《殺破狼・貪狼》後，再次合作，絕對叫人期待！古天樂表示： 「事隔五年再次同葉偉信合作，不一樣的題材，一樣的默契。《誰變走了大佛》的劇本，可算是我從影而來，其中一部最叫我感動的，拍攝已經完成，自己非常期待。」

電影由《殺破狼・貪狼》導演葉偉信執導，金像影帝作班底再聚。（《誰變走了大佛》影片截圖）

至於導演葉偉信講到今次故事概念，是源於三十年前，曾看過魔術師變走自由神像的表演。後來就覺得，如果我們要拍一部電影，要將甚麼變走，會有像徵意義？葉偉信︰「我們想到了大佛，不知能否由大佛開始，想到一個故事？」

葉偉信又提到「魔術」，其中一種原理就是出現和消失，就好像人和事一樣，也是不停地出現和消失。「就好像遇上一些很壞的事，總有一天會消失的；或者你現在很快樂，過得很好，但這快樂也許有一天都會消失。當快樂消失時，你是否只能選擇痛苦地面對？《誰變走了大佛》，它整個故事就是關於怎樣去釋懷，放下，一如佛學裡說的『應無所住而生其心』，不為一個念頭執著，緊抓著不放。」

其他電影包括古天樂、游學修、袁澧林等演出的《送院途中》，由卓韻芝編劇及執導，講述救護人員的故事。而在疫行期間開拍的《惡行之外》，由郭文奇執導，古天樂及林家棟雙影帝主演，從預告可見，將由一宗少女被綁架案開始。最後就有期待多年的《尋秦記》，雖然未有新鏡頭曝光，但期待度不減。

由古天樂林家棟雙影帝合作的《惡行以外》，亦有先導預告曝光。（《惡行以外》海報）

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