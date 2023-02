由古天樂領軍的天下一電影製作有限公司,今年踏入10周年,公司昨晚(10/2)便舉行慶祝活動及春茗,活動未有安排傳媒採訪,不過事後有不少藝人上載活動盛況,當中除了有不少藝人上台獻唱表現,老闆古天樂先生亦有上台致辭。

十周年以「創闊界限 打造無限」為口號,眾星更上台大合照。(網上圖片)

古生在台上親解釋One Cool的意思。(IG圖片︰chan_wai_man)

其中古生有講到公司名的原意︰「公司中文名叫天下一,英文名One Cool,但其實意思係All for one, one for all,我必需要大家一齊同心合力,先可以創造到『我哋』想見到的未來。」除了呼籲大家同心合力,亦將公司走到今天的成績,歸功於所有人。

天下一藝人張繼聰及陳慧敏,在10周年佈景前合照。(IG圖片︰chan_wai_man)

成為天下一成員的慧敏哥,上載了一枚紀念幣,正面有「天下一」字樣,背面為《明日戰記》的裝甲照。(IG圖片︰chan_wai_man)