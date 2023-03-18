辣手神探｜花半層樓價錢買炸藥貼身爆　周潤發︰吳宇森想害死我

1992年，由吳宇森執導，周潤發、梁朝偉、黃秋生主演的《辣手神探》，屬吳宇森遠赴荷里活發展前，在香港拍攝的最後一部電影。電影以亮麗的動作及震撼的爆破場面見稱，據知全片一共用了十萬磅炸藥，而其中醫院爆破一場便花了其中四分一，火藥味十足。不過火藥味更濃的是梁朝偉，當時因不滿電影公司為他報名候選香港電影金像獎最佳男配角，公然拒絕接受，更間接令金像獎翌年更改入圍制度。

電影開首一幕，在當年將拆卸的雲來大茶樓取景，成為歷史記錄。（《辣手神探》劇照）

一套《英雄本色》，令吳宇森、周潤發一躍成為影壇炙手可熱的導演的男星，更大影響是掀起好幾年的英雄片熱潮，當年有學者認為這風潮，無疑是將黑社會份子美化。於是在闖蕩荷里活前，吳宇森銳意一改風格，拍出以警察故事為骨幹的《辣手神探》。

當年梁朝偉與周潤發是雙雄故事，雙男主角。（《辣手神探》劇照）

半層太古城價錢買炸藥

意想不到是該片風格更為強烈，而且破爆連場，雖說是為香港拍的最後一部作品，但在外地就更受歡迎，曾被美國《Entertainment Weekly》評為「最有影響力的動作電影第9名」，為吳宇森與周潤發闖荷里活前，注下一支強心針。《辣手神探》可謂是一部燒銀紙的電影，因為拍攝前準備的炸藥便多達十萬磅，花了當年近100萬港幣製作費，當年一個500呎的太古城單位，都是$225萬。

最初不知大家身份，差點誤殺對方。（《辣手神探》劇照）

到中段二人合作，對付黃秋生。（《辣手神探》劇照）

發哥掉槍一幕係真反應

火力十足是前提，但吳宇森更想拍下演員命懸一線的表情，其中周潤發在片尾抱著嬰兒，從醫院走廊衝出的場面，為安全起見，事前會告知跑到哪裡就有一個爆炸點，但吳宇森在拍完第一take後，覺得演員有預知感下反應未夠逼真。於是特別多拍一次，今次更從爆破組手中取來引爆戲，在沒告知發哥下，重新安裝爆破位，令每下爆炸都似突如其來並非常接近。最後出來效果非常滿意，攝下發哥真實的慌張表情，其中一個掉槍狂奔動作，都是真實反應。事後驚惶未定的發哥，即問導演︰「滿唔滿意？」隨後還跟幕後工作人員笑指︰「吳宇森想害死我！」

最後手抱嬰兒離開火海一幕，相當緊張刺激。（《辣手神探》影片截圖）

單看火海與發哥的接近程度，難怪事後發哥會話︰吳宇森想害死我！（《辣手神探》影片截圖）

梁朝偉拒絕提名

拍攝現場火藥味十足，其實電影在候選金像獎時都一樣猛烈，話說當年電影公司為爭取電影有更多提名及獎項，明明周潤發與梁朝偉是雙主角，但都刻意走線，分別以發哥報男主角，偉仔報男配角，結果候選名單出爐，偉仔入圍男配，發哥就未有入圍。但此舉就令梁朝偉非常不滿，覺得是扼殺了主角的身份，故公開宣布拒絕提名。事件引起極大迴響，更令金像獎於翌年改制，不過由於金像獎並冇退選機制，故梁朝偉依然在名單上，而當屆就由廖啟智飾演的《籠民》奪得最佳男配角。