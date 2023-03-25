殺神John Wick4｜盤點四大激戰場面　「無敵風火輪」變實戰格鬥技

電影《殺神John Wick 4》（John Wick︰Chapter 4）於本周四上畫，雖然電影公司一直冇講今次是完結篇，但從故事格局到製作規模，都似孤注一擲，拍出最震撼視覺給觀眾欣賞，而數今次最精彩的格鬥場面，有四個場景是令人歎為觀止，既不失《John Wick》作為動作片的翹楚，亦值得大家入場一看再看。



奇洛李維斯在電影中竟然講廣東話粗口對白，頗有驚喜。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

以下內容含有《殺神John Wick 4》內容劇透，慎入！

大阪見面禮

來到第四集，奇洛李維斯飾演的退休殺手John Wick，繼續被高桌會（The Hightable）追捕，今集更殺到去東京、柏林與巴黎等國際大城市，而在大阪便先遇上老友真田廣之，還有新集最新強敵甄子丹。預告可見，奇洛李維斯揮舞日本武士刀與雙截棍的場面，就是發生在大阪，而甄子丹更以失明殺手凱恩（Caine）現身。

「宇宙最強」甄子丹在戲中與真田廣之大打出手。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

奇洛李維斯飾演的John Wick今集由美國紐約打到日本大阪、歐洲各大國。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹飾演的盲俠殺手凱恩（Caine），雖然看不見東西，但心眼強勁，感應力亦超乎常人。而在大阪一戰，就為李洛與甄子丹開展一場不打不相識的友誼。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹與奇洛李維斯亦由頭打到尾。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

甄子丹與奇洛李維斯的對打戲中，兩人同時手執手槍與長劍。（《殺神John Wick 4》預告截圖）

John Wick4︱甄子丹戲份超重不下於奇洛 爆五個字廣東話震驚觀眾

凱旋門車陣

隨後劇情講到John Wick要趕往決鬥場地，與高桌會頭目標史卡斯格（Bill Skarsgård）飾演的「侯爵」決一死戰，但侯爵明知唔會夠打，於是暗中將殺死John Wick的酬金加到2000萬美元，令John Wick前往戰鬥場地途中累受襲擊，其中在凱旋門前，多部車輛圍攻，而且大家在車來車往的馬路上大打出手，一個卻步就被車撞倒，場面拍得緊湊肉緊，每撞一下更感受到當下的痛楚，非常到肉。

打到反車，到依然要打，最勁係John Wick銅皮鐵骨到點撞都無事。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

上帝視角

隨後眾人逼到John Wick要走到一棄置大屋內，這幕動作場面未算突出，但拍攝手法就用上「上帝視角」，以鳥瞰式睇住John Wick過五關斬六將，更比主角預先見到前方危機，的確有打動作遊戲的感覺，設計得相當精彩。

決戰前，要抽牌鬥大決定賽事模式，John Wick抽到日出時，在教堂以手槍了斷。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

樓梯大戰變「無敵風火輪」

去到壓軸大戰，John Wick在前往教堂前要經過一條全長222級的樓梯，沿路更不斷有死侍出現，為酬金向John Wick施襲，結果紛紛倒下，大部分更慘遭碌落樓梯。而John Wick都要遭此劫，在差兩級就到頂之際，被襲擊怒踢一腳，由頂碌番落地，情況就如周星馳在《破壞之王》中的苦練的「無敵風火輪」。

John Wick見到條樓梯，仲要剩下10分鐘，心都寒。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

當然，有理由相信John Wick同何金銀一樣，跟魔鬼筋肉人同樣練成呢門絕技，因為阿John碌完都絲毫無損。外國觀眾看呢幕可能會特別肉緊，但對香港觀眾尤其星爺迷，呢幕又會特別親切，又會特別會心微笑。唔知當初John Wick係咪有記熟口訣︰「利用地球嘅地心吸力、宇宙間嘅萬有引力，再加上你同敵人嘅體重乘2嘅Turbo。」