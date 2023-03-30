張國榮逝世20年｜《異度空間》成最後提名　四大天王清唱金曲悼念

2003年4月1日，哥哥張國榮從高處墮下離開了我們，終年46歲，當年哥哥主演的電影《異度空間》，榮獲提名第二十二屆香港電影金像獎最佳男主角。頒獎禮在4月6日舉行，那年香港受盡沙士肆虐，加上這個噩耗，全港一片愁雲慘霧。而當晚的開幕儀式，亦間接成為哥哥離開大家後，第一個大型的悼念活動。



張國榮在電影《異度空間》，飾演一個能醫不自醫的見心理專家。（《異度空間》劇照）

曾志偉本打算辭去主持一職

節目開始，當晚司儀之一曾志偉上台致辭，心情沉重地講出︰「幾日前，我們演藝界一個好好的朋友離開我哋，突然覺得世界好灰，咩都唔想做，所以幾日前我致電影大會主席張同祖先生，想辭去大會主持。」不過這個念頭很快便打消，因為同時間，香港醫護人員正跟沙士打仗，志偉得知有不少剛剛病癒的醫生及醫護人員，二話不說已選擇再返入病房，重返崗位。「所以我知道我冇得退後。」曾志偉說。

說到香港，說到哥哥，曾志偉都不禁哽咽。（影片截圖）

四大天王清唱《當年情》

而在節目開始前，曾志偉表示︰「有幾位朋友，好想用一隻歌，送給剛剛離開我們，一個我們至愛的朋友，一個歌王，我們永遠的影帝，哥哥張國榮。」隨後，樂壇四大天王張學友、劉德華、黎明、郭富城便徐徐步上舞台，並由張學友帶領清唱出來自電影《英雄本色》，由張國榮主唱的主題曲《當年情》。

當年立刻召喚四大天王，同台為哥哥獻唱《當年情》。（影片截圖）

雖然最終張國榮，未能憑《異度空間》擊敗《無間道》的梁朝偉，但電影亦讓導演羅志良，奪得傑出青年導演獎（即現時的新晉導演獎）。羅志良在候選片段中講到拍《異度空間》，讓他學了一件事︰「以一間屋拍一個人是好難拍，當去到第七日都是一個人，包括演員及導演對住空氣拍一堆鏡頭是好辛苦的。」而他上台致辭時，亦先後多謝張艾嘉小姐、爾冬陞先生、太太以及最後一位，張國榮先生。

導演羅志良當日表示︰「以一間屋拍一個人是好難拍，當去到第七日都是一個人，包括演員及導演對住空氣拍一堆鏡頭是好辛苦的。」（《異度空間》劇照）