鷹眼重傷後首度受訪「足本還原意外恐怖過程」復出時間點曝光

Marvel英雄「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner／傑瑞米雷納）年初被鏟雪車輾過受到重傷，雖然已送到醫院治療，他後來也清醒並發文感謝關心他的影迷，但根據《Radar Online》報導，他的傷勢比外界所知更嚴重，他全身至少有30多根骨頭斷裂、肺部塌陷、肝臟被刺穿等嚴重傷勢，近期首度受訪，被知名主持人黛安索耶（Diane Sawyer）詢問當時被足足7噸（約7千公斤）的鏟雪車壓過身上，是為了拯救被雪困住的姪子，他強調絕不後悔：「如果事情再發生一次，我還是會這樣做，因為鏟雪車原本衝向我的姪子。」



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黛安在節目中念出謝洛美維納的傷情，同時在採訪影片中也曝光謝洛美維納在病床上休養，以及站上無重力跑步機訓練的過程，謝洛美維納坦言一開始恢復時，曾認真思考自己會變成什麼樣：「我有可能會只剩下脊椎骨還有大腦，就像科幻電影裡面那樣嗎？」黛安更提到在病床上的謝洛美維納，曾因為一開始無法說話，用手語向家人說「對不起」，再度提起此事時，謝洛美維納一度難過落淚。

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「我選擇活下來，這殺不死我的，絕不可能，雖然我損失了骨肉，但得到很多的愛」，而當黛安詢問：「現在照鏡子的時候，感覺是一張全新的臉孔嗎？」謝洛美維納感慨回：「我看到的是一個幸運的男人。」

而謝洛美維納在Disney+的實境節目新作《舊車大改造》（Rennervation）將於4月12日上映，原本他將在4月11日出席洛杉磯首映會，也將會是他重傷後的首個公開活動，屆時是否有辦法在照料妥善下順利出席，外界引頸期盼。

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