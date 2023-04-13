金像獎2023最佳男配角預測《飯戲攻心》張繼聰陳湛文兄弟爭獎

第41屆香港電影金像獎將於本週日（16）登場，《正義迴廊》毫無懸念是本次入圍大贏家，在總共18個獎項中就入圍了16項，而《明日戰記》、《神探大戰》和《飯戲攻心》分別獲得11項提名，台媒《TVBS新聞網》特別評析本屆香港金像獎入圍作品，本篇為「最佳男配角獎」入圍預測。



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一、林海峰《正義迴廊》（The Sparring Partner）

身兼演員、歌手、作詞人、電台主持人的林海峰，在《正義迴廊》中其實是客串，飾演為被告辯護的大律師吳冠峰，第一次演律師的他為了更融入角色，事前還與律師朋友徹夜研究劇本。

在片中他展現看似輕挑、漫不經心的態度，實則看穿了一切，在關鍵時刻總能講出睿智金句，令觀眾會心一笑，在與蘇玉華飾演的律師游嘉莉針鋒相對時，又能展現連珠炮般的流利口才，游刃有餘的自然演技受到肯定，或許有機會受到評審青睞，不過對於首次入圍男配角，他依然一貫展現幽默本色，表示「很有信心，落選！」

二、羅永昌《阿媽有咗第二個》（Mama's Affair）

羅永昌導而優則演，先前曾以《暗戰2》入圍第39屆金馬獎最佳剪輯，也陸續提名多次技術獎項，這次香港金像獎是首次入圍演技獎，在《阿媽有咗第二個》（巨星養成記／媽的星寵兒）中飾姜濤的爸爸，一幕向兒子的經紀人傾訴父子裂痕的內心煎熬與愧疚，以及到兒子的演唱會觀賞的驕傲與激動，即使戲份不多，真摯的演出仍惹哭無數觀眾，演技大獲好評，殺進入圍名單實至名歸。《阿媽有咗第二個》已上架Disney+影音平台。

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三、許冠文《風再起時》（Where The Wind Blows）

今年80歲的許冠文在影壇的地位無須多言，除了是首屆金像獎影帝，更是上一屆的「終身成就獎」得主，這次在《風再起時》中飾演廉政專員，與梁朝偉有精采對手戲，但最精彩的是電影結尾長達5分鐘、流利的英文獨白，與警政高層舌戰，鏗鏘有力又撼動人心，連導演翁子光都被他的演說感動到淚灑片場。

許冠文早已是金像獎的常客，光是男主角就已角逐了7次，這次是他首次入圍男配角獎，足見即使戲份不多，仍難掩其殿堂級演技的光芒，很有機會以這個角色奪下男配角獎。

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四、張繼聰《飯戲攻心》（Table For Six）

現年43歲的張繼聰影視歌三棲，近年在戲劇表現相當亮眼，尤其以喜劇見長，這次在《飯戲攻心》中，因為愛上大哥的前女友，在飯桌上不斷跟大哥針鋒相對、唇槍舌劍，完美掌握對話節奏，與黃子華來回過招擦出精彩火花，爆笑演技圈粉無數，也為片中三兄弟的個性做出明顯區隔，表現令人印象深刻，這次是他第二次入圍金像獎「最佳男配角」獎，不過他同時以《窄路微塵》角逐影帝，男配角得獎相對機率較小。《飯戲攻心》已在My Video影音平台上架。

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五、陳湛文《飯戲攻心》（Table For Six）

40歲的陳湛文舞台劇演員出身，演技有目共睹，他在《飯戲攻心》中飾演三兄弟中的老么，整天不誤正業，一心沈迷電競，沒有穩定收入，精準詮釋「躺平世代」的懶散與好高騖遠，將「廢青」角色演得到位卻又不令人討厭，自然且喜感十足，穩定表現讓他順利殺進五強，雖整體來說討論度稍低，但是無論最後有無拿獎都已是極大肯定。《飯戲攻心》已在My Video影音平台上架。

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