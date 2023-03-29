金像獎2023｜影帝造型亮相　黃秋生率演藝校友「圍攻」劉青雲

一年一度香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日假香港文化中心隆重舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」（大會）今天（29日）特別發布本屆榮獲「最佳男、女主角」提名演員的獨立造型照。

其中最佳男主角的五位候選名單，分別是兩大影帝決戰三位新丁，影帝包括三度奪得男主角的黃秋生（《八仙飯店之人肉叉燒包》1994、《野獸刑警》1999及《淪落人》2019），另一位就是劉青雲（《我要成名》2007及《竊聽風雲3》2015），而三位首次入圍最佳男主角的新丁分別是張繼聰《窄路微塵》、《正義迴廊》的楊偉倫及麥沛東。

今次是學院派黃秋生、張繼聰、楊偉倫及麥沛東四位演藝學院畢業生，「圍攻」電視藝員訓練班出身的劉青雲。（香港電影金像奬提供）

大會更笑言，今次是學院派黃秋生、張繼聰、楊偉倫及麥沛東四位演藝學院畢業生，「圍攻」電視藝員訓練班出身的劉青雲。劉青雲早前已憑《神探大戰》中的演出獲封「香港電影導演會年度大獎—最佳男主角」，為其第三度奪取金像奬影帝殊榮打下強心針。

黃秋生於去年底以《白日青春》的士司機角色首度登上「金馬獎—最佳男主角」寶座。（香港電影金像奬提供）

至於黃秋生、張繼聰及麥沛東同是挾獎而來角逐，黃秋生於去年底以《白日青春》的士司機角色首度登上「金馬獎—最佳男主角」寶座；張繼聰在《窄路微塵》中飾演面對逆境仍處處助人的清潔公司老闆，也獲得「香港電影評論學會」頒發「最佳男主角」獎；麥沛東在《正義迴廊》中演繹一個智力稍低、涉嫌殺人分屍的疑凶，他投入的演出獲頒「第16屆亞洲電影大奬—最佳新演員」獎。楊偉倫在《正義迴廊》中飾演弒殺雙親並與同黨肢解遺體的殺人犯，首次在電影中擔正即告入圍「金像奬—最佳男主角」最後五強，他與原型人物的相似度，獲得昔日曾為事主辯護的資深大律師盛讚。