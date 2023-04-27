關於我和鬼變成家人的那件事13賣點逐個數　許光漢全裸跳舞谷票房

自金馬影展曝光後，獲得各界好評的《關於我和鬼變成家人的那件事》終於在香港上映～由兩大台灣男神許光漢、林柏宏，搭擋新生代女神王淨，加上破億台幣票房導演程偉豪的加持，想必將成為2023年的話題台灣電影代表作！這次就讓小編來介紹「《關於我和鬼變成家人的那件事》13大賣點」吧～



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《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點一、劇情介紹

「恐同帥警」吳明翰，某天在出勤時，意外撿起地上的一個紅包，除了被迫冥婚外，對象竟然還是個男的！面對這段剪不斷理還亂的姻緣，吳明翰為完成「鬼老公」毛毛生前未了的心願，踏上尋找真兇的旅程。任誰也沒料到，害死毛毛的車禍居然和警局的緝毒案環環相扣！？

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點二、許光漢

許光漢飾演「鋼鐵直男」吳明翰，言行舉止就是女生口中所謂的「臭直男」。某天意外撿起了和「鬼老公」毛毛的姻緣，據說上輩子是他養的狗，所以無法抵抗這個緣份（笑）。為追查撞死毛毛的真兇，於是「人鬼」聯手查案！

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《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點三、林柏宏

林柏宏飾演「死掉的GAY」毛邦羽（毛毛），是個重視環保、全球暖化議題，且深愛男友的「同志」。陰錯陽差下和「恐同」的吳明翰冥婚，為早點完成心願重新投胎，也在一旁協助吳明翰辦案。

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點四、王淨

王淨飾演「正港警花」林子晴，和吳明翰是警局分隊的搭擋，不甘願做個「花瓶」，努力證明自己的實力。同時也為劇情留下一大伏筆！

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《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點五、蔡振南、馬念先、王滿嬌、庹宗華聯合演出

蔡振南、馬念先、王滿嬌、庹宗華也在電影中齊聚一堂！分別演出人見人害怕的大毒梟林孝遠、正港分局刑偵隊的隊長張永康、最疼愛毛毛的毛嬤，還有不知該如何與兒子談心的毛爸。

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點六、劉冠廷、炎亞綸驚喜客串

在預告中現身的劉冠廷，此次特別演出臨檢的警察，且巧遇被毛毛「上身」的吳明翰，場面一度陷入失控！（笑）。而先前讓劇組保密到家的驚喜客串還有一人，那就是「炎P」炎亞綸！炎亞綸這次飾演毛毛生前的戀人家豪，還挨了許光漢好幾拳（驚）。

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《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點七、《當男人戀愛時》原班製作

《關於我和鬼變成家人的那件事》也是推出《當男人戀愛時》的金盞花大影業製作，並由《緝魂》的程偉豪執導、《當男人戀愛時》的金百倫，及《孤味》的吳明憲負責監製。這麼華麗的團隊名單，想必又要入圍金馬獎的多個獎項了！

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點八、不只挑戰「BL」而且還是「冥婚」！

全片不但主打腐女最愛的「BL男男戀」，更結合了傳統習俗的「冥婚」，讓許光漢和林柏宏上演「人鬼戀」！看著超級恐同的吳明翰，對上神出鬼沒的毛毛，欲拒還迎的神情姿態，笑翻全場。所以我再問一次，叫死Gay，還是叫老公？（笑）。

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點九、看了心驚膽跳的「動作」場面

除滿足女性觀眾喜愛的BL元素外，男性觀眾的福利（？）當然也少不了！滿滿「追車」、「槍戰」、「肉搏」等，驚險又刺激的動作戲，外加「番茄醬」多到快溢出銀幕，真的超過癮！

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點十、暖心親情讓人淚水直流

不只熱血、爆笑的情節，片中也偷偷藏了「暖心的親情」，並同時探討了同志家庭的相處模式、親子溝通，讓人看了不禁淚水直流！小編也在這提醒大家，記得帶衛生紙入場喔！

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點十一、「零偶包」的破格演出

參與本片的演員們也都有著突破性的演出！不只林柏宏毫無保留的演出開放的Gay，還能看到許光漢全裸在路邊妖媚地跳著〈舞孃〉，就連蔡振南大哥都完美演繹了被毛毛附身時的嬌嗔模樣，怎麼能不進戲院觀看呢！

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點十二、「不敢相信！」掀風潮

在電影裡，毛毛的口頭纏「不敢相信！」也成為了讓人難以忘去的名台詞，一句話囊括了多種情緒，堪稱是片中的萬用語！讓人走出戲院，馬上就會中下「不敢相信！」的魔咒（笑）。

《關於我和鬼變成家人的那件事》賣點十三、天后蔡依林「金曲」一次聽

《關於我和鬼變成家人的那件事》更邀請了天后蔡依林獻唱主題曲〈親愛的對象〉，而在正片中也可以驚喜聽到天后的金曲〈舞孃〉、〈愛無赦〉喔！

《關於我和鬼變成家人的那件事》也在4月27號在香港上映！大家趕緊揪閨蜜、男友一起進戲院，感受這部充滿黑色幽默的喜劇作品吧！

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