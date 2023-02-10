《想見你》電影版玩多重宇宙！細數與劇集版6大差異　新反派是…？

柯佳嬿、許光漢和施柏宇原班人馬主演的《想見你》電影版2月9號於香港上映，延續劇集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸，電影版跟劇集版一樣的脈絡，劇情維持《想見你》所有角色的人設，放到新的空間去擴張世界觀，小編從預告去分析「《想見你》電影版與劇集版6大差異」！



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一、電影版可以當作是獨立作品？

許光漢：「電影版從我的角度來說，其實是給喜愛《想見你》劇集版粉絲們的一份大禮物，有新的故事框架，每位角色也都會有一些新的樣貌及故事，會是像劇集版致敬的一部片！」這是用奇幻愛情劇包裝的推理故事，即使沒有看過劇集版的也可以看，會是一個新故事、新篇章、新樣貌！

二、長大版的《想見你》？

《想見你》劇集版高中生和職場劇情份量大概5比5，電影版則是偏向「出社會」，像是當時還是高中生的「李子維」，如今出了社會，個性依舊磊落颯爽；「黃雨萱」不再是多年前那個迷路無助的小女孩，現已出落得風儀玉立，從預告也可以知道兩人歷經相識、相知和相愛，過著宛如小情侶般的日常！

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三、加入多重宇宙和平行時空？

許光漢：「電影版《想見你》這次已經超越劇集版原先莫比烏斯環的設定，加入了多重宇宙、平行時空的概念，所有角色在不同時空中再次相遇、再次相愛，但穿越時空後，還會去愛上每個時空的對方嗎？還是會有不一樣的新展開？」再加上劇集版有13集可以慢慢分析，但電影版卻有時間限制，小編只能說「電影版更燒腦」啊！

四、台北上海雙城故事？

劇集版黃雨萱因為被派到上海工作而向王詮勝（李子維）提分手，造成後來李子維搭上了那班死亡班機，才有了後面的錄音帶穿越循環，電影版黃雨萱因工作關係接受調派到上海，沒想到這趟旅程，改變無數人的未來，命運反覆地將李子維、黃雨萱、陳韻如、莫俊傑以及王詮勝緊扣在一起，會有真正的「台北上海雙城故事」！

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五、沒有「反派」嗎？

大家還記得劇集版「謝氏兄弟」謝芝齊和謝宗儒嗎？特別是壞到讓人拳頭硬起來的謝芝齊，完全就是劇集版的最大Boss，他還讓38歲的李子維死在血泊裡，讓不少觀眾意難平，這次從預告來看似乎沒有出現「反派」，一切的命運發展都掌握在四個熟悉的靈魂！

六、所謂的「相遇」是什麼？

劇集版的slogan是「只有你想見我的時候，我們的相遇才有意義！」；電影版則是「去愛，去失去，要不負相遇」，兩部都在探討「相遇」，前者是因為想念，後者是因為失去，不變的都是因為「愛」，黃雨萱和李子維的相遇好像早就注定好了！

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