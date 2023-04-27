關於我和鬼變成家人的那件事｜彩蛋被刪　許光漢公主抱林柏宏放閃

《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏主演，在台灣上映期間創票房紀錄，並登上台灣影史華語片第8名，為了回饋影迷支持，劇組加碼曝光刪剪彩蛋「明翰出氣篇」，片中可見許光漢「公主抱」林柏宏的超閃畫面，讓粉絲忍不住直呼：「怎麼可以剪掉這段！」



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因《關於我和鬼變成家人的那件事》片尾名單有林鶴軒（大鶴），但許多影迷完全找不到他身影，片商近日釋出完整彩蛋，可看見大鶴飾演學生時期常常欺凌毛毛（林柏宏飾）的同學「楊彼得」，而長大後林柏宏在同志夜店遇見他，露出了理解並釋懷的笑容，但因為那個畫面是驚鴻一瞥，才讓許多人沒注意到是大鶴。

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在《關於我和鬼變成家人的那件事》加碼的彩蛋中，許光漢飾演的吳明翰，知道了楊彼得就是學生時期欺凌毛毛的人，要去替「老公」復仇，幻想展現矯健身手，左鉤拳、右鉤拳加上迴旋踢成功教訓對方，但後來仍順著毛毛意思放過他，隨後公主抱著林柏宏離開，兩大美男抱在一起超甜蜜畫面讓許多影迷超興奮，敲碗片商公開更多刪剪彩蛋。

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