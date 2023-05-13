《狂野時速10》雲迪素爆料會有《FF12》　積遜史達頓愛妻性感壓場

即將上畫的《狂野時速10》（FAST X）， 原班人馬強勢回歸，雲迪素（Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰利斯吉遜（Tyrese Gibson），仲有積遜莫瑪（Jason Momoa）強勢加盟。而昨日（12/5）在羅馬舉行的首映禮，男主角雲迪素在接受訪問時，就透露原定今集係尾二一集，但似乎公司已加碼變三部曲。



雲迪素在現場擺出心心跟大家拍照。（視覺中國）

《狂野時速10》原定是該系列的結局篇上集，即是會以《狂野時速11》作結，但昨日雲迪索與米雪露芝姬絲在首映會接受訪問時，就有意無意間透露了電影公司會加碼，加多第12集。

雲迪素在已友好友保羅獲加的女兒陪同下行紅地氈。（視覺中國）

貝兒娜森（Brie Larson），一身低胸配一隻堅實的手臂，極具健康性感。（視覺中國）

雲迪索在訪問中表示，當初接拍《狂野時速10》時，片商就問咁多位演員，可唔可以將第十集分成上下兩集，最終當然應承了。而直至拍畢片商看完後，便問：「你們可以把這個完結篇拍成三部曲嗎？」米雪露芝姬絲隨即補充：「坊間很多故事都是三集形式的。」現場記者聽到該消息後相當震撼，正想追問下去時，二人便扮作不小心涉漏口風，擠出慌張的樣子搞笑離場。

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而首映禮上，多位女星都以性感造型登場，包括初入《FF》大家族的貝兒娜森（Brie Larson），一身低胸配一隻堅實的手臂，極具健康性感。同樣是首次加盟的丹妮拉米路基奧（Daniela Melchior）就以透視裝示人。不過最搶鏡都要數積遜史達頓（Jason Statham）愛妻露絲漢丁頓維莉（Rosie Huntington-Whiteley），身材標青出眾，冇失老公威。