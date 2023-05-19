35歲張雨綺被陸網民炮轟「越穿越暴露」遇時裝車禍身形突然漲一倍

曾在周星馳電影《長江7號》中擔綱女主角袁老師的35歲大陸女星張雨綺，近期赴法國出席康城影展，以一襲橘黑色禮服登上紅毯，大方秀出傲人的事業線，脖子上更配戴了一朵橘色花朵裝飾，氣勢十足。不過這樣的造型，卻遭到大陸網友無情炮轟。



有網友對於張雨綺整個造型搭配頗有微詞，認為整套禮服非常俗氣，甚至讓她整個人看起來胖了一倍，整個人看起來像個舞孃，更連張雨綺脖子上的橘色花朵裝飾都被無情吐槽。更有人認為張雨綺過於暴露：「男人是西裝革履，女明星為何越穿越暴露，難道不露一點，就無法成為焦點嗎？這些不良的社會風氣都是娛樂圈帶出來的。」

【圖輯】點圖放大看張雨綺出席康城影展的性感造型👇👇👇

+ 17

不過，也是有另外一派網友力撐張雨綺，認為她展現出非凡的氣質，「這側顏想要哭死誰啊哦原來是迷我」、「這誰看了不迷糊」、「明明開了防沉迷可還是還是為你著迷」、「鮮花配美人」。

【同場加映】重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

萬千星輝｜重溫16個「時裝車禍」Look 胡定欣麥明詩都上榜兩次？

+ 27

延伸閱讀：

劉德華臉超腫佈滿油垢！皮膚狀態不忍直視 黑歷史照片外流

【本文獲「TVBS」授權轉載。】