35歲張雨綺被陸網民炮轟「越穿越暴露」遇時裝車禍身形突然漲一倍
撰文：TVBS新聞網
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曾在周星馳電影《長江7號》中擔綱女主角袁老師的35歲大陸女星張雨綺，近期赴法國出席康城影展，以一襲橘黑色禮服登上紅毯，大方秀出傲人的事業線，脖子上更配戴了一朵橘色花朵裝飾，氣勢十足。不過這樣的造型，卻遭到大陸網友無情炮轟。
有網友對於張雨綺整個造型搭配頗有微詞，認為整套禮服非常俗氣，甚至讓她整個人看起來胖了一倍，整個人看起來像個舞孃，更連張雨綺脖子上的橘色花朵裝飾都被無情吐槽。更有人認為張雨綺過於暴露：「男人是西裝革履，女明星為何越穿越暴露，難道不露一點，就無法成為焦點嗎？這些不良的社會風氣都是娛樂圈帶出來的。」
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不過，也是有另外一派網友力撐張雨綺，認為她展現出非凡的氣質，「這側顏想要哭死誰啊哦原來是迷我」、「這誰看了不迷糊」、「明明開了防沉迷可還是還是為你著迷」、「鮮花配美人」。
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