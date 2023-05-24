小魚仙真人版｜爛番茄高達70%一致激讚荷爾貝莉　卻因4大敗筆扣分

【小魚仙真人版】由新生代女演員荷爾貝莉（Halle Bailey）所主演的真人版《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）將在本週四（25號）於香港搶先上映，本片改編自1989年同名動畫電影，不過卻在未上映前就飽受爭議，同時間也在網路上具有超高的討論聲量，不管如何，影評網站在昨日（23號）解禁電影評價，就讓我們一起來看看吧！



根據爛番茄（Rotten Tomatoes）的101條評論，《小魚仙》獲得70%的新鮮度，屬於大多好評，而Metacritic綜合評分數為59分，同樣是多數影評給出好評。

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影評人大多讚賞演員的好表現，特別是女主角荷爾貝莉，她的歌聲與出色的演技能緊緊抓住觀眾的目光，經典的歌曲在電影中也被完美的還原、甚至更好，部分影評人也稱：「《小魚仙》為迪士尼目前為止最佳的真人版改編作品」，有潛力成為夏季票房的大贏家之一。

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負評部分，很多人提到這部電影時長太長、節奏有些拖沓，糟糕的CGI特效無法還原水下世界的美麗，有些影評人甚至覺得《小魚仙》根本沒有翻拍的必要，即使有好的演員陣容支撐著還是無法掩蓋糟糕的視覺特效與缺乏創意的劇本。

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其實關於這部電影，在未上映前關於種族的議題早已鬧了沸沸揚揚，每個人都各持己見，電影好不好看建議還是藉由自己的雙眼親自去確認再說。

真人版《小魚仙》獲得70%的爛番茄新鮮度。（網站截圖）

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