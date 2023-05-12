小魚仙真人版︱經典童話再創繽紛極致音樂奇緣　盤點七大必睇重點

迪士尼繼將經典童話卡通《美女與野獸》及《阿拉丁》拍攝成真人版搬上大銀幕後，再一次以鏡頭帶觀眾進入深海，將《小魚仙》拍攝成真人版電影，把瑰麗壯觀的海洋世界極致呈現大銀幕！電影早前於洛杉磯舉行全球首映，並將於5月25日在香港上映。

迪士尼再次將經典童話卡通拍攝成真人版，而《小魚仙》的真人版電影亦將於5月25日在香港上映。（《小魚仙》電影劇照）

《芝加哥》金像級導演洛馬素鉅製

《小魚仙》電影由擅長拍攝歌舞片的金像提名大導演洛馬素（Rob Marshall）執導，勢必將《小魚仙》重新打造成為一如其代表作《芝加哥》（Chicago）、《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）的超級娛樂鉅製，以全新手法呈現一段前所未見的幻海奇緣！

真人版《小魚仙》由擅長拍攝歌舞電影的金像級大導洛馬素執導。（《小魚仙》電影劇照）

頂尖特技打造奇幻海底世界震撼大銀幕

電影請來《哈利波特》系列（Harry Porter）金像視覺特技指導，以頂尖特技重現《小魚仙》一幕幕經典大場面。加上金像班底的攝影指導、美術指導、服裝指導和化裝指導，合力打造一個美麗繽紛的海底世界，一定要在大銀幕欣賞，才能充份感受仿如置身其中的觀影震撼！

《小魚仙》電影為還原海底世界，請來一系列金像級攝影、視覺特技班底，打造海底奇觀，讓觀眾於大銀幕前恍如置身水底。（《小魚仙》電影劇照）

深入民心經典金曲全新演繹

《小魚仙》動畫版的多首經典金曲，包括「Part of Your World」、「Under the Sea」、「Poor Unfortunate Souls」、「Kiss the Girl」，深入民心人人識唱，今次再現大銀幕，經典金曲全新演繹，既可勾起美好回憶又別具新意，新舊歌迷各有所得！

真人版《小魚仙》電影重新演繹多首卡通版的經典金曲，必定勾起不少觀眾童年回憶。（《小魚仙》電影劇照）

喜劇紅星瑪莉莎麥卡菲霸氣女巫上身 大奸角震懾全場

真人版還有最搶鏡的大奸角，請來金像提名喜劇女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演惡毒可怕又搞笑的女巫Ursula。瑪莉莎麥卡菲的女巫造型霸氣十足入型入格，在預告片初登場的幾下笑聲已經震懾全場，令觀眾格外期待！

《小魚仙》的經典奸角女巫Ursula，由Melissa McCarthy飾演。（《小魚仙》電影劇照）

三大配角搞笑抵死 聲演紅星爆肚加料

電影還請來百老匯熱門音樂劇《咸美頓》（Hamilton）東尼獎男星戴維德迪斯（Daveed Diggs）聲演沙巴信（Sebastian）、金球獎首名華裔影后奧卡菲娜（Awkwafina）聲演海鷗史卡圖（Scuttle），以及《奇蹟男孩》（Wonder）少年男星雅各川伯尼（Jacob Tremblay）聲演小胖（Flounder），三大配角全程落力搞笑，即場爆肚加料，為電影更添喜感！

真人版《小魚仙》請來不少演員聲演電影中的小動物角色。（《小魚仙》電影劇照）

真人版《小魚仙》請來不少演員聲演電影中的小動物角色。（《小魚仙》電影劇照）

全新星光陣容 連場好戲歌聲動人

星光演員陣容別具新鮮感，既有格林美獎提名人氣歌手兼演員荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演小魚仙艾莉奧（Ariel），還有演技派金像男星查維亞巴頓（Javier Bardem）飾演國王謝登(King Triton)，以及《貝拉400哩的約定》（A Dog’s Way Home）靚仔男星祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演艾力王子（Eric），唱得演得睇得，連場好戲、動人歌聲令人期待！

金像男演員Javier Bardem在《小魚仙》裡演國王謝登。（《小魚仙》電影劇照）

兩大金像級音樂大師合作 全新演繹經典金曲

電影以音樂為主打，再度由當年憑動畫版《小魚仙》贏得奧斯卡最佳配樂及最佳歌曲大獎的金像音樂大師艾倫曼堅（Alan Menken）親自操刀，繼《美女與野獸》和《阿拉丁》真人版後再度譜寫動人樂章。擔任監製的《魔海奇緣》（Moana）、《奇幻魔法屋》（Encanto）金像提名音樂人林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）更與艾倫曼堅合作，創作三首全新歌曲，為觀眾帶來視覺、聽覺雙重極致享受！