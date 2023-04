張國榮逝世20年｜八九十年代風靡全韓　宋仲基曾唱《當年情》致敬

哥哥張國榮在香港樂壇和影壇有着舉足輕重份量,即使今年已經是他逝世二十周年,但這位巨星的風采依然長存每位香港人的心中。於八、九十年代打入韓國市場的張國榮,當年是風靡全韓的「香港Oppa」,直到現時仍然是香港的代名詞,如果有留意開韓國的影視作品的話,如果內容想表現出八九十年代情懷的話,經常都會聽到張國榮的歌曲被拿來用作背景音樂,而出場率最高的歌曲又是哪首歌呢?



今年是張國榮逝世二十周年。(網上圖片)

香港電影在八九十年代時於韓國非常受歡迎,張國榮主演完《英雄本色》之後在韓國人氣急升,他於1980年代後期憑《愛慕》和《The Greatest Hits of Leslie Cheung》兩隻專輯成為首位打入韓國唱片市場的華人歌手,打破華語唱片紀錄分別在韓國大賣20萬及30萬張,成績非常標青。他於1995年發行的專輯《寵愛》更在韓國賣出超過50萬張,再度打破華語唱片在韓國的銷量紀錄,至今仍是華語唱片在韓國銷量紀錄至今的保持者。

英雄本色在韓國堪稱殿堂級神作。(劇照)

張國榮當年是風靡全韓的「香港Oppa」。(網上圖片)

張國榮推出過的歌曲之中,以《A Thousand Dream Of You》和《當年情》最受歡迎。收錄於《寵愛》中的英文歌《A Thousand Dream Of You》,當年一度攀升至韓國流行歌曲排行榜榜首位置,更曾入選韓國YES24評出的「韓國最流行的20首影視金曲」,成為唯一有歌曲上榜的華人歌手。張國榮於1999年親自飛到韓國錄製KBS電視台的音樂節目,並演唱出《A Thousand Dream Of You》,大受韓國樂迷喜愛。

張國榮於1999年親自飛到韓國錄製KBS電視台的音樂節目。(影片截圖)

演唱出《A Thousand Dream Of You》,大受韓國樂迷喜愛。(影片截圖)

至於另一首則是電影《英雄本色》的主題曲《當年情》,這首廣東歌曾經於2014年被KBS電視台評定為韓國人最難忘的六大影視金曲之一,更於2015年入選MBC電視台的「Music Broadcasting Best 100」排行榜第五名。2012年MNET第一年在香港舉行音樂頒獎典禮《 Mnet Asian Music Awards》的時候,開場播放出張國榮的告別演唱會片段,而擔任主持的宋仲基更用韓文演唱出《當年情》,並與影片中的張國榮你一句我一句合唱,向張國榮致敬。

2012年MNET第一年在香港舉行音樂頒獎典禮《 Mnet Asian Music Awards》的時候,開場播放出張國榮的告別演唱會片段。(影片截圖)

擔任主持的宋仲基更用韓文演唱出《當年情》。(影片截圖)

與影片中的張國榮你一句我一句合唱,向張國榮致敬。(影片截圖)