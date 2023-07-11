職業特工隊7影評︱創爛番茄評分紀錄！成湯告魯斯生涯最佳作

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）將於7月8日正式在香港上映。《職業特工隊：死亡清算上集》於美國上映前，首波影評已經發布，並打破了湯告魯斯在影評網站爛番茄上的驚人記錄。

由湯告魯斯主演的特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》，將於7月8日在香港上映。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

作為《職業特工隊》系列第七集，湯告魯斯再次飾演IMF特工Ethan Hunt一角，與特工團隊拯救世界。在過去飾演Ethan Hunt的27年裡，湯告魯斯不斷將這個系列推向新高峰，尤其是近年與導演Christopher McQuarrie的合作令《職業特工隊》系列複雜的故事與驚人的特技更受歡迎。

湯告魯斯主演《職業特工隊》達27年之久，當年他只是年僅33歲的小鮮肉。（《職業特工隊》電影劇照）

儘管針對系列早期作品的評論褒貶不一，但是在系列受到高度讚譽之後，《職業特工隊：死亡清算上集》卻推出了全新的內容和壯觀的特技。湯告魯斯與Christopher McQuarrie努力確保觀眾能夠欣賞到全新和壯觀的內容，他們的合作不僅有助《職業特工隊》電影獲得更好的影評，也反映在突破對《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）的讚譽中。現在，《職業特工隊：死亡清算上集》的爛番茄評分已經打破了湯告魯斯電影生涯的一個記錄。

《職業特工隊：死亡清算上集》的爛番茄評分，比去年湯告魯斯的全球票房冠軍作《壯志凌雲：獨行俠》的評分更高。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

《職業特工隊：死亡清算上集》創造湯告魯斯爛番茄最高評分

在電影正式上映之前幾天，派拉蒙公司解除了《職業特工隊：死亡清算上集》的影評禁令，旋即看到了大量正面反應。結果《職業特工隊：死亡清算上集》打破湯告魯斯的爛番茄記錄，獲得了他的最高評分。第一波共86篇影評中，電影獲得了98%的新鮮度評分。儘管隨著更多的影評發布，最終得分可能會波動，但早期的影評共識已經表明，《職業特工隊：死亡清算上集》深受評論者的愛戴，並為這位老牌電影明星和他的動作電影刷新記錄。

《職業特工隊：死亡清算上集》的評論解禁後，首波共86篇影評也一致盛讚作品。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

《職業特工隊：死亡清算上集》的爛番茄記錄，意味著打破了系列此前的評分。《職業特工隊：叛逆之謎》曾以97%得分作為湯告魯斯最高的爛番茄評分，僅比《壯志凌雲：獨行俠》的96%略高。《職業特工隊：死亡清算上集》能夠成為系列最佳評分表示，成為系列開創以來的里程碑。

《職業特工隊：叛逆之謎》曾經是湯告魯斯爛番茄最高評分之作。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

《職業特工隊》近五集評分屢創新高

《職業特工隊：死亡清算上集》的爛番茄評分，亦帶來另一個驚人創舉，《職業特工隊》系列近五集的爛番茄評分，均突破前作的紀錄。意味系列不僅保持流行程度，同時不斷進步和改良。評分反映湯告魯斯和Christopher McQuarrie之間合作的成功，以及電影製作人員和演員們的努力，他們始終保持著高度的專業和奮鬥精神，不斷提高電影的質量和受歡迎程度。

湯告魯斯與Christopher McQuarrie合作《職業特工隊：死亡清算上集》，再打破他們於前作的高峰。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮照）

而爛番茄新鮮度評分榜上，在《職業特工隊》系列以下，由湯告魯斯主演的高評分作品包括92%新鮮度的《乖仔也瘋狂》（Risky Business）與《玻璃真相》（Shattered Glass），91%的《異空戰士》（Edge of Tomorrow），90%的《未來報告》（Minority Report）以及89%的《手足情未了》（Rain Man）。《職業特工隊：死亡清算上集》的爛番茄評分證明了電影的成功和價值，亦反映湯告魯斯和他的團隊在這個系列中所做的努力。這也讓人期待這個系列未來的發展和新的電影。

湯告魯斯主演的科幻動作電影《異空戰士》，獲得91%的新鮮度評分。（《異空戰士》電影劇照）