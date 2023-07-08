職業特工隊7︱盤點10大彩蛋向前作致敬　黑超火機面具創二次經典

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作電影《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）已於7月8日正式於香港上映。電影繼承自湯告魯斯於1996年起主演的系列，至今推出第七集，橫跨超過27年。今集男主角Ethan Hunt除了在銀幕上再次突破動作特技高峰，演出一連串超高難度的跳傘、飛車及武打外，亦有不少致敬前作、並於原創基礎上發揮的彩蛋，相信眼利的影迷絕對不會錯過！



由湯告魯斯飾演的Ethan Hunt再次出戰，今次的目標究竟是阻止甚麼引發戰爭、危害和平的野心家與組織呢？（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

以下立即為大家盤點十大彩蛋，內容將含有《職業特工隊：死亡清算上集》劇透成份，未入場睇的觀眾慎入！

湯告魯斯主演的特務動作電影系列《職業特工隊：死亡清算上集》，將於7月8日在香港上映。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影海報）

麻醉槍

劇情開首，Ethan Hunt獲得解鎖神秘人工智能武器的鎖匙後，為了刺探美國情報機關對該武器的觀點，特意在失踪後化身成為中情局局長的副官，潛入情報機關首長的聯合會議中。當Ethan在套取所須的資訊後，便使用麻醉槍將令局長Eugene Kittridge失去知覺。此劇情橋段及手法，與系列第五集《職業特工隊：叛逆帝國》（Mission：Impossible—Rogue Nation）中，Ethan為首的團隊對付英國首相及MI6局長，從他們口中套取反特務組織Syndicate資料一樣，作為首個彩蛋算是相當經典！

湯告魯斯與「鷹眼」謝洛美維納手上造型奇特的手槍，正是發射麻醉吐真飛鏢的手槍。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

防毒面具

在上述Ethan潛入情報機關首長會議時，他在現出真身、套取Kittridge局長的情報前，曾以一個大規模迷魂煙霧彈將全場首長擊暈，然而為了保持自己與Kittridge清醒，Ethan取出並配戴一個造型獨特的防毒面具。

Ethan Hunt在潛入情報首長會議時，突然取出一個防毒面具並戴上。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

Ethan Hunt在會議期間引爆迷暈煙霧彈，以求與局長獨處、套取情報。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

《職業特工隊：死亡清算上集》於疫情期間拍攝，湯告魯斯及一眾演員多次於威尼斯拍攝期間，被外媒拍攝到配戴口罩的幕後花絮照，而湯告魯斯配戴的黑色雙濾嘴口罩，正正與電影使用的款式相近，但電影道具當現更具科幻設計感。

湯告魯斯於疫情期間拍攝《職業特工隊：死亡清算上集》，多次被拍攝到配戴以上款色的口罩。（網上圖片）

火機

火機是特務電影常見的道具，而在《職業特工隊》系列中，更因為電影開幕畫常以經典炸藥引線為主題，所以火機點燃引線的橋段更為經典；同時登喜路火機亦是系列電影中，軍火商常用的身份識別標誌。

火機不止一次Ethan Hunt與軍火商會面前的識別記號。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

而在《職業特工隊：死亡清算上集》，一個美國經典Zippo款的火機亦成為了重要的道具，雖然沒有發揮到應有的威力，但卻成為了Ethan Hunt的識別象徵，新加盟的「卡特隊長」Hayley Atwell飾演的女主角Grace雖然一開始不知道Ethan的姓名或身份，卻「見火機如見人」，成為兩位角色之間獨有的浪漫。

「卡特隊長」Hayley Atwell起初雖然不知道Ethan的身份，但二人慢慢建立出一種默契，而火機亦成為二人的浪漫之一。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

太陽眼鏡

看過任何一集《職業特工隊》的觀眾，肯定會對電影裡出現的眼鏡一類道具有深刻印象。眼鏡、隱形眼鏡及太陽眼鏡曾於電影裡發揮攝錄、直播、人臉識別追踪及轉達任務資訊的功能，非常千變萬化。

第四集中，由錄影眼鏡進化而成的隱形眼鏡，能夠進行人臉識別的追踪。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

而本集劇情中，Ethan Hunt配戴的太陽眼鏡，除了保留人臉識別追踪的功能，更包括追踪特定目標物件，更能夠即時閱讀由後勤特工傳送的檔案文件，除了提升湯告魯斯的顏值外，功能可算是集前作之大成！

湯告魯斯每集戴起太陽眼鏡的功能均不盡相同，當然不少得提升顏值！（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

Ethan Hunt於第二集《職業特工隊》開首，收到改裝成太陽眼鏡的任務資訊機。（《職業特工隊2》電影劇照）

新型面具倒模機

易容面具可算是《職業特工隊》最具標誌性及原創的特務道具，當湯告魯斯在每集撕下面具、現出真面目時，影迷均會忍不住喝采！自從1996年推出的第一集，劇情故事裡的面具倒模製造科技一直與時並進。第一集裡，後勤特工在倒模對象的五官後，技術人員仍然需要在面具上色及黏貼鬍鬚等化妝元素；及至易容面具的製造機器已能於數分鐘內打磨好面對，並噴上漆油等元素；而上一集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fallout）裡，易容面具的製造機已使用類似3D打印技術，以溶膠製造面具。

易容面具起初的製造較為土炮，要由人手上色及黏貼毛髮等元素。（《職業特工隊》電影劇照）

及至第四集，易容面具已經能夠在幾分鐘內打磨完成，當然最後亦出現了故障。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

到了今集，自然不少得使用易容面具，而新型面具製造機體積亦進一步縮小，僅為一個手提箱大小。電影中，除了開首Ethan Hunt易容潛入情報會議外，任務中亦要為Ethan與Grace製造面具，與神秘對象進行交易。然而到了關鍵時刻，易容面具倒模機當然會好像第四集《職業特工隊：鬼影約章》一樣失靈！令任務難上加難！

到了第五集，易容面具的製造已進化至使用類似3D打印的技術。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

魔術手湯告魯斯

今集由「卡特隊長」Hayley Atwell飾演的新任女主角Grace，是一位專業扒手兼詐騙慣犯，案底比電話簿更厚。在電影中，Grace的偷竊身手非常靈活，連成為特務多年的Ethan Hunt也多次被她扒走重要物件，而Grace的手法純熟得更似變魔術一樣！而此處正正向《職業特工隊》首集致敬，讓湯告魯斯的魔術手重出江湖！

由「卡特隊長」Hayley Atwell飾演的新女主角Grace，是一位扒手，技術高超到連作為老牌特務的湯告魯斯也多次中招。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

在首集劇情中，湯告魯斯在中情局檔案室表演經典的「懸垂式潛入」，盜取特工文件資料後，儲存於一片磁碟中，但因為Jean Reno飾演的特工忠誠度不足，Ethan作勢指自己用「魔術手法」換走了由該特工保管的磁碟，不斷示範變魔術的手法，成為首集經典橋段。

在《職業特工隊》首集中，湯告魯斯曾在Jean Reno面前表演一輪變走磁碟的魔術。（《職業特工隊》電影劇照）

白寡婦身世曝光

在上集登場的白寡婦，由Vanessa Kirby飾演，身份是一位神秘的軍火商兼各大超級強國之間的仲介人，在她舉行的派對中，她曾提及自己繼承了母親的商業帝國，但她母親的身份一直未有提及。然而在《職業特工隊：死亡清算上集》中，白寡婦的身世終於曝光！

Ethan Hunt與白寡婦之間的關係與默契非常曖昧。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

於上一集登場，由Vanessa Kirby飾演的白寡婦，身世終於曝光。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

劇情中，白寡婦等人登上著名的東方快車，並與神秘對象會面交易，而對象竟然是Kittridge局長，他是早於系列首集出現的人物，而他竟對白寡婦表示上一次與她在巴黎見面時，她比現在矮小許多。而他亦表明自己有恩於白寡婦，讓她母親免於死在獄中，揭露白寡婦的母親正是《職業特工隊》首集的女軍火商Max！更有趣的是，Kittridge局長在首集拘捕Max時，亦是於一列鐵路之上，並且以交易為名而會面，此處致敬原作的經典程度，可算是電影的最大驚喜！

原來第一集出現的軍火商Max就是白寡婦的母親！（《職業特工隊》電影劇照）

重現攀石經典

電影尾段，東方快車因為橋樑被炸毀而失控，分成一節節車卡墮進橋下的河流，湯告魯斯與Hayley Atwell從車頭逃走到車尾，非常驚險！而在垂直懸空的車卡中，二人曾經一度攀爬車廂中的扶手，與《職業特工隊2》Ethan徒手攀石、《職業特工隊：鬼影約章》攀爬哈里發塔的電影史經典橋段相近，驚險程度更有過之而無不及！

電影裡這一段湯告魯斯與Hayley Atwell上演的「爬火車」，向多部前作的攀石與攀爬哈里發塔的橋段致敬。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

俄羅斯間諜衞星

在《職業特工隊：死亡清算上集》裡，為了對抗人工智能武器「個體」，身為電腦奇才的Benji與Lurther必須出盡奶力與人工智能鬥快，其中包括黑客技術。在電影中，特工之間的聯絡、定位追踪與資訊傳遞，全靠衞星科技控制，而在「個體」不斷切斷衞星連接之時，Benji與Lurther冒險駭進一個俄羅斯被淘汰的衞星，作為與Ethan的連接媒介。

「鷹眼」謝洛美維納飾演的特工Brandt，潛入印度傳媒大亨的機房，為了駭進他購入的被淘汰俄羅斯衞星。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

在《職業特工隊：鬼影約章》結尾，Ethan與Benji等人當時為了攔截野心家發射俄羅斯的核彈，不惜色誘印度傳媒大亨、潛入他的機房裡盜取一枚售出的俄羅斯退役軍用衞星。同時在《職業特工隊：叛逆帝國》裡，湯告魯斯在上演徒手爬飛機起飛的驚人動作場面時，為了攔截一批即將登機的化武彈頭，Benji亦曾向後勤領導任務的特工Brandt提出駭進一枚俄羅斯衞星。本集在此處再次大開俄羅斯軍方玩笑之餘，亦致敬往往在前作以「後備方案」出現的一大元素。

湯告魯斯飾演的Ethan上演這一幕前，Benji曾提議駭進一個俄羅斯衞星。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

短刀搏擊

《職業特工隊：死亡清算上集》中段，前英國特工Ilsa Faust與本集大反派加百列（Gabriel）在威尼斯一條窄長的橋上，上演一場生死攸關的近身械鬥，雙方分別以長劍、短刀及拳腳交手，最後Ilsa在Ethan趕來增援前，不幸死於加百列刀下。

由Rebecca Ferguson飾演的Ilsa Faust，最後死於本集反派加百列的刀下。（《職業特工隊：死亡清算上集》電影劇照）

此前，Ilsa其實亦在《職業特工隊：叛逆帝國》上演過一次短刀近身搏擊，而對象更是大名鼎鼎的特工「骨科醫生」Bone Doctor。當時Ilsa在單打獨鬥中負傷險勝，以一招雙腿纏頸再刺向心臟的刀招殺死骨科醫生。可惜，在對戰加百列期間，Ilsa曾經兩度嘗試施展該絕技，卻不幸被先後破解，最後不敵而死。