職業特工隊︱盤點9大實戰道具　易容面具爬牆手套都唔夠一樣經典

由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活特務動作系列電影《職業特工隊》（Mission Impossible）即將推出第七集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One），並於7月8日在香港上映。電影由湯告魯斯於1996年起推出第一集，至今已橫跨超過27年之久，創下無數動作電影經典。

由湯告魯斯主演的新作《職業特工隊：死亡清算上集》，將於7月8日在香港上映。（視覺中國）

正如007系列電影，《職業特工隊》多年來出現過不少高科技特工道具，自成一格之餘成為類型經典，以下將為大家盤點《職業特工隊》裡九大高科技道具，不知道新一集又將會重現幾多件？

《職業特工隊》系列了出現過不少特工道具，令Ethan Hunt等人可以順利完成任務。（《職業特工隊》電影劇照）

變身面具

數到《職業特工隊》最經典的特工道具，能夠讓一眾IMF成員化身成任何對象的面具，肯定是系列開創以來最令觀眾深刻的一件。在《職業特工隊》首集，當年出現的變身面具相對原始，在倒模對象的五官後，技術人員仍然需要在面具上色及黏貼鬍鬚等化妝元素。

首集《職業特工隊》時，變裝面具的設計相當土炮。（《職業特工隊》電影劇照）

每次湯告魯斯於電影中撕去面具的一刻，均成為電影其中一個最精彩的環節。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

湯告魯斯撕走面具的一瞬，非常有型。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

另一位特工Benji成為前線特工後，最希望能夠戴上面具行動。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

及後，在《職業特工隊：鬼影約章》（Mission：Impossible—Ghost Protocol）裡，變身面具的製造機器已能於數分鐘內打磨好面對，並噴上漆油等元素；而上一集《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible—Fallout）裡，變身面具的製造機已使用類似3D打印技術，以溶膠製造面具，可見電影裡的科技亦隨時代不斷變遷革新。

變裝面具起初的製造較為土炮，要由人手上色及黏貼毛髮等元素。（《職業特工隊》電影劇照）

及至第四集，變裝面具已經能夠在幾分鐘內打磨完成，當然最後亦出現了故障。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

到了第五集，變裝面具的製造已進化至使用類似3D打印的技術。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

爆炸香口膠

《職業特工隊》第一集另一件最經典的道具，必然是香口膠炸彈。IMF特工技術員當時向湯告魯斯飾演的Ethan Hunt解釋時，表示在香口膠片上的兩種物質、分別以藍色與紅色標示，混合後數秒將能發生爆炸，警告他千萬不要誤嚼。而爆炸香口膠最後亦在兩個關鍵時刻發揮作用，分別炸開餐廳中的水缸讓Ethan逃走，以及炸開直升機的玻璃令直升機在地下鐵隧道裡炸毀。

第一集出現的爆炸香口膠，非常經典。（《職業特工隊》電影劇照）

爆炸香口膠在劇情中段為Ethan製造分散注意的爆炸，讓他能夠成功逃走。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

錄影眼鏡

首集最後一件經典道具，則為錄影眼鏡。為了讓上級實時監察前線特工執行任務，特工均會配戴錄影眼鏡，透過上級的「智能手錶」實時看到畫面。而Ethan Hunt假死的上級，亦因為Ethan以眼鏡轉播畫面而證實未死，揭穿他與軍火商之間的合謀，並成為最後左右劇情任務關鍵的另一重要道具。

第一集出現的錄影眼鏡，具有「直播」的功能。（《職業特工隊》電影劇照）

錄影眼鏡的畫面能夠讓IMF的上級即時觀看任務進展。（《職業特工隊》電影劇照）

錄影眼鏡的畫面能夠在「智能手錶」上「直播」。（《職業特工隊》電影劇照）

此後眼鏡成為了《職業特工隊》電影的一大重要元素。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

錄影隱形眼鏡

隨科技進步，《職業特工隊》裡的錄影眼鏡亦演進成隱形眼鏡。在《職業特工隊：鬼影約章》中，特工Hanaway利用隱形眼鏡連接智能電話的人臉識別功能，追踪身份神秘的敵對特工。

由錄影眼鏡進化而成的隱形眼鏡，能夠進行人臉識別的追踪。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

而劇情中段，特工Brandt亦利用隱形眼鏡的攝影功能，複印殺手持有的俄軍核武發射密碼，並傳送到另一樓層的公事包裡，印在有追踪功能的特殊紙張上，可惜隱形眼鏡配戴時的不適以及反光令Brandt被對方識破，但錄影隱形眼鏡的功能仍然令觀眾嘆為觀止。

由特工Brandt配戴的隱形眼鏡，能夠將文件上的俄軍核武啟動密碼傳送。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

爬牆手套

《職業特工隊》系列最經典的一幕，至今仍莫過於湯告魯斯「徒手」在世界最高的摩天大廈哈里法塔外攀爬的橋段。劇情中，Ethan Hunt為了進入守衞深嚴的保安樓層，不惜借助爬牆手套從大廈外進入。當時成為前線特工的前技術人員Benji向Ethan解釋手套的原理時，玩味地轉化香口膠炸彈的藍紅色經典，他表示：「記住藍色就是黏着、紅色就是死亡」（Remember Blue means glue，Red is dead！）大玩押韻幽默！

Benji向Ethan講解爬牆手套時，特意向爆炸香口膠的藍紅色組合致敬並大開押韻玩笑。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Ethan Hunt徒手在哈里法塔外攀爬的橋段，至今仍然是《職業特工隊》的經典一幕。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

Ethan最後使用爬牆手套徒手攀爬哈里發塔時，當然不會如計劃一樣順利！其中一隻爬牆手套在關鍵時刻竟然失靈，大大增加難度，令Ethan狼狽地使用一邊手套攀爬，要重回原本的樓層時，另一隻手套亦告失靈，於是Ethan便上演一幕驚險的游繩下降，幸好最後有驚無險！

開宗明義為「不可能的任務」，Ethan Hunt用爬牆手套的過程又怎會順利完成呢？（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

磁浮遙控車

除了湯告魯斯外，於第四集由「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）飾演情報分析師的特工Brandt，亦於印度傳媒大亨的機房裡上演一幕驚險的潛入任務。當時Brandt需要穿上一件金屬鎖子甲，再利用Benji操控的磁浮遙控車潛入機房更換電腦板。過程中，Brant透過一次高空跳躍，重現首集Ethan的「大」字型懸空畫面，致敬多年前湯告魯斯上演的經典。

由「鷹眼」謝洛美維納飾演的特工Brandt，利用磁浮車潛入印度傳媒大亨的機房。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

「鷹眼」謝洛美維納在《職業特工隊：鬼影約章》裡重現了湯告魯斯於首集的經典畫面。（《職業特工隊》電影劇照）

視覺追踪投映器

《職業特工隊：鬼影約章》裡，Ethan Hunt與Benji需要潛入莫斯科克里姆林宮裡，偷取有關瘋狂科學家Hendricks的資料。為了不被守衞發現，Ethan與Benji攜帶一具視覺追踪投映器潛入，透過追踨守衞的視覺、製造背景效果，想法破格創新之餘非常匪夷所思，並利用投映器的巨幕，遮掩他們潛入檔案室的行動。

Ethan Hunt與Benji在第四集利用視覺追踪投映器掩護他們潛入檔案室的行動。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

雖然Benji在設置投映器過程中差點露餡，而投映器亦只能追踪一位對象的視覺，令二人的把戲被拆穿，但是投映器亦成功令Ethan的行動完成後，在掩護下全身而退。

作為下靶的Benji，當然在設置過程中鬧出笑話。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

滴水模仿器

《職業特工隊》眾多創新而成功的特工道具中，第四集裡出現的一件小道具「滴水模仿器」，絕對是系列裡的「無用」的產品。在Ethan與Benji潛入克里姆林宮時，為了爭取時間設置視覺追踪投影器，Benji必須令守衞分心，於是便利用一個外型與電筒相近、能夠模擬滴水聲音的儀器，令守衞離開崗位。滴水模仿器雖然成功分散守衞的注意，但是在其他任務行動中，似乎不會發揮到重大作用。

在潛入克里姆林宮期間，Benji以滴水模仿器分散守衞的注意力。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

自爆任務機

《職業特工隊》系列中，其中一大特色便是特工任務資訊的分派方式。每次Ethan Hunt臨危受命時，均會以不同形式瀏覽任務資料，但每次的共通點便是接受任務後，「任務資訊將會在五秒後自我毀滅」的經典金句。

湯告魯斯飾演的Ethan Hunt，從俄羅斯裡改裝成電話亭的任務資訊機中，獲得潛入克里姆林宮的任務。（《職業特工隊：鬼影約章》電影劇照）

第五集電影開首，位處倫敦的任務資訊機則以黑膠唱片為僑裝。（《職業特工隊：叛逆帝國》電影劇照）

在六集《職業特工隊》裡，分發任務資訊的形式變化極大，但數到最有型的一次，必然是第二集開首，Ethan Hunt在一處荒原上攀石期間，一架直升機向他發射一個膠囊，裡面裝有一副太陽眼鏡，而Ethan戴上太陽眼鏡後，便透過鏡片觀看到任務資料。而最後任務資料要自我毀滅時，Ethan更向鏡頭的方向掉出太陽眼鏡，讓眼鏡在觀眾面前爆炸，成為系列裡最為經典的橋段。

Ethan Hunt於第二集《職業特工隊》開首，收到改裝成太陽眼鏡的任務資訊機。（《職業特工隊2》電影劇照）

Ethan Hunt戴上太陽眼鏡後便能讀取任務資訊。（《職業特工隊2》電影劇照）