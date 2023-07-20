掃毒3｜古天樂稱動作場面直逼戰爭片　21字憶陳木勝導演惹鼻酸

郭富城、劉青雲及古天樂共同演出香港動作電影《掃毒3：人在天涯》，其中古天樂對第3集的動作場面直呼難忘，場面升級到直逼戰爭片：「不只是槍戰、飛車和爆炸，還有飛機和大炮都來了啊！」



古天樂也有感而發表示，他與劉青雲合作的《掃毒》第一集是由香港動作名導陳木勝執導，但他已經離開人世，第3集他與劉青雲再度合作：「我們都很懷念陳木勝導演，所以都很看重這部電影。」

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拍了三部《掃毒》系列作品，古天樂對第3集的場面浩大感到吃驚，他接連演出了多場非常辛苦的動作場面：「之前的動作都是槍戰、飛車或是爆炸，但這回竟然有飛機和大炮。」有如戰爭場景的安排讓他大呼誇張：「飛機的殘駭還要衝到金三角的村寨裡面，還有很多的飛車、翻車的場面，動作場面是超乎我的想像的一部警匪片，看劇本時沒有想到會有這樣的畫面。」

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古天樂表示這些驚人的動作場面都在香港完成拍攝，讓他覺得很難得，但也做出最棒的效果。至於電影中三大影帝間的警匪衝突演出，也是他和郭富城及劉青雲三人首次同台演出，互相大鬥演技，他覺得不用特別培養彼此間的默契：「大家私下都是認識的，演出上自然就會有默契。」

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