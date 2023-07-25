Barbie｜內地上映被刷負評仍獲豆瓣8.6分　陸網：那就不得不看了

由瑪歌羅比（Margot Robbie）監製與主演的電影《Barbie芭比》21號在中美同步上映，據大陸貓眼專業版數據顯示，截止目前，該片上映首日票房只有394.7萬人民幣，排片佔比僅1.9%，不少人擔憂排片佔比如未提升，票房將相當慘澹。不料一波未平一波又起，電影上映後，大陸網友紛紛在豆瓣留下評論，其中「芭比豆瓣差評大展」登上微博熱搜。



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目前《Barbie芭比》在豆瓣的評分為8.6，相當高分，但卻湧入不少差評，部分大陸網友批評「中國的底層女寶也就只能看看這種電影自我高潮」、「娘們兒看的電影」、「這電影三觀有問題」、「女人的地位必須低於男人」、「導演夾帶私貨的作品」、「歐美女權要完蛋了吧」、「女權主義邪教片，垃圾宣傳片」、「醜國價值宣傳片」等，砲火相當猛烈。

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相關評論被轉貼到微博後，喜愛《Barbie芭比》的網友紛紛跳出來反駁，「共情力低下到連電影裡對男性的關懷都看不出來……真可憐」、「破防成這樣還8.8，那這個8.8 含金量真高啊」、「你們只是在虛擬世界被冒犯兩個小時，但女性可是在真實生活中被冒犯一生」、「我看的時候旁邊那個男生笑的可開心了」、「真的嗎？那就不得不看了」。

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每年要擠進大陸暑假電影檔期比登天還難，《Barbie芭比》今年卻殺出重圍，順利通過大陸廣電總局審核，21日正式在大陸上映，可惜排片率如此低，不少大陸影迷抱怨排片率低之外，也大多是被安排在冷門時段，喊話希望之後排片能多一點。

《Barbie芭比》在內地影視網站「豆瓣」獲得8.6分的好評。（截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】