Barbie芭比｜瑪歌羅比顏值竟惹網絡罵戰　男網民狠批：佢唔夠靚

隨著電影《Barbie芭比》在全球票房大賣，女主角兼製作人的女星瑪歌羅比（Margot Robbie）的人氣又再度達到了巔峰，瑪歌羅比在電影中精湛的演技與造型也成為了粉絲心中的最完美的真人版「Barbie」，不過最近在網路上這位女星的「顏值」卻意外成為了討論話題！



被選中演「Barbie」是因為長相普通？

最近在Twitter上有一篇評論瑪歌羅比外型的系列文章意外引發了討論，有男網民甚至提出了「瑪歌羅比被選中演Barbie是因為她沒有漂亮到會讓女性觀眾產生威脅感」的理論。

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瑪歌羅比是「普妹」？新世代男網民審美觀引發討論！

無獨有偶，接著又有另外一位網民貼出瑪歌羅比日常的淡妝照片，大言不慚的說「這是瑪歌羅比素顏的樣子，絕對是一般的普妹啊！」

這些針對女演員外貌的無禮批評也引發了其他網民的反駁與爭議，並且也延伸出了更多的迷因嘲笑批評瑪歌羅比外表的男性們，不少網民也半開玩笑的說「現在的男生審美大概都活在色情片還有IG網紅中了，他們一輩子大概都沒機會遇到幾個真正有魅力的真人。」也希望可以藉由電影《Barbie芭比》的上映，讓人們可以重新思考外外貌至上對世代價值觀的影響。

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