《Barbie芭比》借原爆宣傳惹公憤　日本網民發起罷睇公司急致歉

電影《奧本海默》(Oppenheimer)與《Barbie芭比》(Barbie),在世界各地都同時上映,而兩片的票房亦由互鬥變成互惠互利,網民更掀起「芭本海默(Barbeheimer)」熱潮,有不少製圖將兩片合拼。早前華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery, Inc.)都參與一份,但因為一句戲言惹起公憤,在日本引發「跨國炎上事件」,揚言抵制《Barbie芭比》(電影將於本月11日上畫,《奧本海默》在日本未有上畫計劃),令有關方面急急發道歉聲明。

圖中一句「It's going to be a summer to remember」,引起日本人不滿。(網頁截圖)

事源在上月21日,華納兄弟探索在官方社交平台,上載一張「芭本海默(Barbeheimer)」的製圖,圖中二人在一片火海起舞,雖然沒有說明是以廣島與長崎原子彈爆炸的歷史作背景,但圖下方的留言就觸動日本人的國殤神經,當中寫下︰「It's going to be a summer to remember(這將會是個令人難忘的夏天 )」留言一出立即引起日本網友憤怒,認為這是藐視歷史,不尊重日本。

《Barbie》上映一星期已收5.8億美元,成為暑期檔大贏家,並將於8月11日日本上畫。(劇照)

《奧本海默》至今在日本未有上映定檔。(《奧本海默》電影花絮照)

事件擾攘一星期多,於31/7,日本華納兄弟正式要求美國本部採取對應措施,而在昨晚(1/8),美國華納兄弟也透過多家外媒發出道歉聲明,表示:「華納兄弟對於近日在社交平台引起的敏感發文,深深感到遺憾,本公司對此表示鄭重歉意。」而相關的推文亦隨即被刪除。由於《Barbie芭比》於日本定檔本月11日上畫,故片方立即作出回應,防止日本觀眾發起罷睇行動。