《Barbie芭比》借原爆宣傳惹公憤　日本網民發起罷睇公司急致歉

電影《奧本海默》（Oppenheimer）與《Barbie芭比》（Barbie），在世界各地都同時上映，而兩片的票房亦由互鬥變成互惠互利，網民更掀起「芭本海默（Barbeheimer）」熱潮，有不少製圖將兩片合拼。早前華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, Inc.）都參與一份，但因為一句戲言惹起公憤，在日本引發「跨國炎上事件」，揚言抵制《Barbie芭比》（電影將於本月11日上畫，《奧本海默》在日本未有上畫計劃），令有關方面急急發道歉聲明。

圖中一句「It's going to be a summer to remember」，引起日本人不滿。（網頁截圖）

事源在上月21日，華納兄弟探索在官方社交平台，上載一張「芭本海默（Barbeheimer）」的製圖，圖中二人在一片火海起舞，雖然沒有說明是以廣島與長崎原子彈爆炸的歷史作背景，但圖下方的留言就觸動日本人的國殤神經，當中寫下︰「It's going to be a summer to remember（這將會是個令人難忘的夏天 ）」留言一出立即引起日本網友憤怒，認為這是藐視歷史，不尊重日本。

《Barbie》上映一星期已收5.8億美元，成為暑期檔大贏家，並將於8月11日日本上畫。（劇照）

《奧本海默》至今在日本未有上映定檔。（《奧本海默》電影花絮照）

事件擾攘一星期多，於31/7，日本華納兄弟正式要求美國本部採取對應措施，而在昨晚（1/8），美國華納兄弟也透過多家外媒發出道歉聲明，表示：「華納兄弟對於近日在社交平台引起的敏感發文，深深感到遺憾，本公司對此表示鄭重歉意。」而相關的推文亦隨即被刪除。由於《Barbie芭比》於日本定檔本月11日上畫，故片方立即作出回應，防止日本觀眾發起罷睇行動。