Barbie芭比｜全球票房高達7.74億美金　成績僅次呢兩部電影

撰文：聯合新聞網
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【Barbie芭比】瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演奇幻浪漫喜劇《Barbie芭比》全球狂賣，全球累積票房已高達7.74億美金，擠進今年目前全球票房第3名，僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3），預計本週將加入10億美金俱樂部，近期美泰兒（Mattel）總裁Ynon Kreiz受訪，提到想要打造一整個玩偶品牌的宇宙，更不諱言想拍續集。

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Ynon Kreiz接受《綜藝報》訪問，提到「芭比娃娃作為一個品牌，有非常多帶，也是非常廣泛的品牌」，並提到還有很多「Barbie」的元素等待一一去挖掘，「一開始我們並沒有想說，好吧，讓我們考慮第二部或是第三部電影，讓我們先把第一部拍好」，並坦言如果第一部電影成功躍上大銀幕，那麼機會很快就會再度出現，暗示自己想拍續集。

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不過導演姬蒂嘉域（Greta Gerwig）目前的興趣確實不高，她接受《紐約時報》訪問時，被問是否能執導續集，她則沒有太多想法，「此時此刻就是我擁有的一切，其實每次拍完電影，我都會有這種感覺，像是永遠不會拍另一部，因為我想做的一切都做到了」，姬蒂嘉域並說她不想粉碎任何人的希望，但在這當下，她拍攝續集的機會完全是零。

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在全球票房亮眼，北美也創下佳績，北美上週末預計再收9300萬美金，上映10天累積票房已高達累3.51億美金，已是年度第4名。

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