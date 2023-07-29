AI繪圖｜腹愁者聯盟？肥版Marvel、DC英雄大集結　神奇女俠變大媽

胖版Marvel漫威英雄、DC英雄，治好了我的身材焦慮！



據網友分析，胖版英雄更符合美國寶寶的體質，這個設定非常合理。更有網友，將這個角色系列命名為《腹愁者聯盟》（「復仇者聯盟」（The Avengers）諧音）……

點圖放大看看AI繪圖畫出的「胖版」DC、Marvel英雄：

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但話又説回來，英雄也難過肥胖關，咱們普通人還是和自己的身材和解吧……

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