Barbie芭比｜票房超過《神奇女俠》　Ｍattel乘勝狙擊UNO都拍電影

真人版《Barbie芭比》(Barbie),自7月20日上畫至今,兩個多星期以來全球票房大收,截至本星期,全球累積票房更已超過8.2億美元(約63億港元),這數字為39歲的美國女導演Greta Gerwig,晉身成為電影史上最高票房女導演。而踏出第一步投資電影的玩具商Mattel,仲計劃好一堆玩具角色,排隊變真人版電影上映。

《Barbie芭比》全球票房已破8.2億美元,成為影史上最高票房女導演。(《Barbie芭比》劇照)

《Barbie芭比》的票房超越8.2億美元,這個數字既超越了排第二,中國女導演賈玲的《你好,李煥英》(2020),以及排第一,Patty Jenkins的《神奇女俠》(Wonder Woman, 2017),成為新一代女導演票房冠軍。

2016 年上映的《蝙蝠俠對超人:正義曙光》,由 Gal Gadot 演出神奇女俠,隨後不僅在《正義聯盟》中登場,還有《神奇女俠》、《神奇女俠1984》等兩部獨立電影。(《神奇女俠》劇照)

《你好!李煥英》講賈玲與小斐原是兩母女,穿越後變成兩姊妹,場面極窩心。(《你好!李煥英》劇照)

《Barbie芭比》是玩具商Mattel發行的真人版電影的第一炮,成績理想自然想加碼,其實早在《Barbie芭比》上畫前,影片執行監製兼Mattel高層Robbie Brenner,都已經透露會有大批玩具將改編成電影上畫,而今次的成績將會加快速度製作。

1990年的玩具「Polly Pocket」,玩具除了有一隻迷你公仔,打開盒子更見到有不同情境和主題的背景。(影片截圖)

在受訪內容可見,Robbie Brenner透露目前已有14項電影計劃籌備當中,最成熟的是改編自迷你公仔玩具的《口袋波莉》(Polly Pocket),劇本已完成,女主角由莉莉哥連斯(Lily Collins)擔任。

當年《Barney & Friends》在美國大行其道。(《Barney & Friends》劇照)

另外在90年代大行其道的美國經典兒童節目《恐龍仔班尼》(Barney & Friends),都會有真人版電影,主角更加會由《訪·嚇》(Get Out)的金像男星Daniel Kaluuya擔任,Robbie透露這部片不會是兒童向,而是黑色喜劇。

HOT WHEELS玩具車,係男仔兒時的恩物。

其他的計劃仲包括經典汽車玩具《風火輪》(Hot Wheels),呢部更找來《星球大戰》(Star Wars)系列名導演J.J. Abrams監製,還有在《反斗奇兵》(Toy Story)出現過的《拳擊機器人大戰》(Rock 'Em Sock 'Em Robots),預計會由雲迪素(Vin Diesel)主演。更離奇係連經典Card Game《UNO》都會開拍成電影,真係唔知可以點拍。

UNO牌都會拍成電影,到底可以點拍?(UNO fb圖片)

「請骷髏頭堡賜我力量!」係He-Man的經典對白。(《He-Man》影片截圖)

至於Mattel玩具中的王者《He-Man》(He-Man and the Masters of the Universe),多年來幾經波折,曾於2004年傳出會由吳宇森執導電影版,骷髏魔交予尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演,到2017年,傳出由《蝙蝠俠》(Batman)系列編劇David S. Goyer出任導演開拍,到後來都係無米粥,今次乘《Barbie芭比》之勢,計劃又得以重啟,並傳出會由《西城故事》(West Side Story)男新星Kyle Allen飾演He-Man一角。