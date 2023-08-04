Barbie芭比｜票房超過《神奇女俠》　Ｍattel乘勝狙擊UNO都拍電影

真人版《Barbie芭比》（Barbie），自7月20日上畫至今，兩個多星期以來全球票房大收，截至本星期，全球累積票房更已超過8.2億美元（約63億港元），這數字為39歲的美國女導演Greta Gerwig，晉身成為電影史上最高票房女導演。而踏出第一步投資電影的玩具商Mattel，仲計劃好一堆玩具角色，排隊變真人版電影上映。

《Barbie芭比》全球票房已破8.2億美元，成為影史上最高票房女導演。（《Barbie芭比》劇照）

《Barbie芭比》的票房超越8.2億美元，這個數字既超越了排第二，中國女導演賈玲的《你好，李煥英》（2020），以及排第一，Patty Jenkins的《神奇女俠》（Wonder Woman, 2017），成為新一代女導演票房冠軍。

2016 年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》，由 Gal Gadot 演出神奇女俠，隨後不僅在《正義聯盟》中登場，還有《神奇女俠》、《神奇女俠1984》等兩部獨立電影。（《神奇女俠》劇照）

《你好！李煥英》講賈玲與小斐原是兩母女，穿越後變成兩姊妹，場面極窩心。（《你好！李煥英》劇照）

《Barbie芭比》是玩具商Mattel發行的真人版電影的第一炮，成績理想自然想加碼，其實早在《Barbie芭比》上畫前，影片執行監製兼Mattel高層Robbie Brenner，都已經透露會有大批玩具將改編成電影上畫，而今次的成績將會加快速度製作。

1990年的玩具「Polly Pocket」，玩具除了有一隻迷你公仔，打開盒子更見到有不同情境和主題的背景。（影片截圖）

在受訪內容可見，Robbie Brenner透露目前已有14項電影計劃籌備當中，最成熟的是改編自迷你公仔玩具的《口袋波莉》（Polly Pocket），劇本已完成，女主角由莉莉哥連斯（Lily Collins）擔任。

當年《Barney & Friends》在美國大行其道。（《Barney & Friends》劇照）

另外在90年代大行其道的美國經典兒童節目《恐龍仔班尼》（Barney & Friends），都會有真人版電影，主角更加會由《訪·嚇》（Get Out）的金像男星Daniel Kaluuya擔任，Robbie透露這部片不會是兒童向，而是黑色喜劇。

HOT WHEELS玩具車，係男仔兒時的恩物。

其他的計劃仲包括經典汽車玩具《風火輪》（Hot Wheels），呢部更找來《星球大戰》（Star Wars）系列名導演J.J. Abrams監製，還有在《反斗奇兵》（Toy Story）出現過的《拳擊機器人大戰》（Rock 'Em Sock 'Em Robots），預計會由雲迪素（Vin Diesel）主演。更離奇係連經典Card Game《UNO》都會開拍成電影，真係唔知可以點拍。

UNO牌都會拍成電影，到底可以點拍？（UNO fb圖片）

「請骷髏頭堡賜我力量！」係He-Man的經典對白。（《He-Man》影片截圖）

至於Mattel玩具中的王者《He-Man》（He-Man and the Masters of the Universe），多年來幾經波折，曾於2004年傳出會由吳宇森執導電影版，骷髏魔交予尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演，到2017年，傳出由《蝙蝠俠》（Batman）系列編劇David S. Goyer出任導演開拍，到後來都係無米粥，今次乘《Barbie芭比》之勢，計劃又得以重啟，並傳出會由《西城故事》（West Side Story）男新星Kyle Allen飾演He-Man一角。