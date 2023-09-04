彩虹成內地禁令？蔡依林長沙開騷刪《玫瑰少年》　粉絲直呼遺憾

蔡依林（Jolin）近來在中國展開「Ugly Beauty」世界巡演，昨晚第7站唱進湖南長沙的戶外體育場，吸引數萬人朝聖。



未料現場觀眾爆料歌單少了《玫瑰少年》，成為此套巡演31場中唯一沒唱的1場，不少粉絲直呼內心留下遺憾。

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蔡依林7月在首站廣州場演唱到《玫瑰少年》一曲時，台上透過大型彩虹燈照向觀眾席，所有粉絲的應援螢光棒也透過中控變成彩虹燈海，畫面美不勝收，且她每每唱到這首歌曲都會分享「蔡氏雞湯」，充滿寓意以及正向的話語讓人充滿力量。未料她進行到第2站上海場時，就有觀眾發現彩虹燈默默消失，如今被猜測應是配合大陸法令，只能刪掉《玫瑰少年》一曲。

蔡依林唱到《玫瑰少年》時，台下亮起彩虹燈海。（微博圖片）

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另外，張惠妹上個月在北京舉辦「ASMR」世界巡演，有不少觀眾上網抱怨進場前的安檢，若是衣物、配件、包包上有彩虹標示，一律都要拿掉，否則不准進場，就連《彩虹》這首歌也被換掉。後來當她在大馬開唱，也配合當地法沒唱《彩虹》，入場歌迷也不得攜帶彩虹旗幟。

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