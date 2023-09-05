告NONO性侵後收大量性騷擾私訊「露骨內容曝光」小紅老師揚言提告

網紅小紅老師爆出遭到NONO性侵性騷擾，之後收到幾十位與她有相同經歷的受害者私訊，因此對NONO提告，之後她也透露收到不少威脅的訊息，如今也再曝各種酸民留言或私訊，她都會一一提告。



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小紅老師5日發文揭露收到大量的網路欺凌的留言、私訊等，更心疼有受害者因為抵擋不了網路上殺人誅心的言論，巨大的精神壓力下輕生，直言：「你的留言，只是一兩秒的決定，但卻會影響很多人的一輩子。」甚至有網友酸：「只要我好好活著沒死，就是自導自演，叫我紅導，非要嗆我交出報案三聯單！」她都陸續整理出來提告。

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小紅老師還自嘲「我能撐到現在，也算是個奇蹟。謝謝你們壯大了我」，接著透露心聲：「不去理會酸民有多不容易，不為自己辯解有多不容易。」她無奈感嘆：「原以爲清者自清，怎無奈人言可畏。」

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