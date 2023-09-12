我的天堂城市｜姜濤台灣謝票勁墟冚　姜糖塞爆西門町變「姜濤町」

宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演的電影《我的天堂城市》將於10月12日在香港上映。近日姜濤首度赴台宣傳新片，和導演俞聖儀、李嘉文前往當地戲院會粉絲，包含首映會一共狂跑8場搶先放映場，所到之處都吸引逾百位「姜糖」包圍追星，盛況空前！



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《我的天堂城市》上周在台灣西門國賓大戲院舉辦全球首映，所有演員首度齊聚，引爆近千粉絲瘋狂，尤其難得赴台的姜濤魅力無限，直接把西門町變「姜濤町」！9月8日和9日姜濤繼續前進戲院會粉絲，每一場都有大批「姜糖」盛大迎接，尤其抵達光點華山時，瞬間湧入上百位粉絲，幾乎寸步難行，離去前還得先請大家協助開道，姜濤離開後，粉絲持續高舉燈牌大呼口號：「《我的天堂城市》票房大賣！《我的天堂城市》票房大賣！」場面十分壯觀。導演和李嘉文驚呼：「見識到姜濤粉絲的威力，姜濤讓這麼多人凝聚一起看電影，太強了。」

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姜濤赴台四天宣傳電影，行程排滿滿，最重要的就是進戲院和大家互動，因現場多為香港「姜糖」，Q&A環節他化身口譯員，聽完粵語提問再翻譯成中文給導演回答；李嘉文則擔任康樂股長角色，不斷問大家電影好不好看？上映會不會再支持？一開口就炒熱氣氛。其中有位影迷發言時緊張到哽咽，表示自己從香港赴台灣念書，對異鄉生活的孤獨感特別有共鳴，尤其對「大家都有地方可以去、有家可回」這句台詞格外有感觸，導演聽完也跟著紅眼眶。

當被問到拍攝最困難的地方，導演俞聖儀坦言：「找資金最困難！這部電影是從我的同名短片改編，也是我第四個劇本，很多次想放棄，但哭一哭就又站起來，就像電影裡面的人，不管遇到什麼困難，只要撐下去，一定會有機會。」姜濤認為追夢總有挫折，端看對夢想有多執著，他說：「我曾聽過一句話，當你對成功的渴望像呼吸一樣強烈，就不會放棄，希望大家堅持下去！」獲得熱烈掌聲。

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談到電影的選角，導演俞聖儀認為「演員氣質很重要」，回憶當初只透過視訊和姜濤聊了5分鐘，就感受到其魅力，形容：「他有個天真有夢想的樣子，很真誠，非常適合Jack！」姜濤謙虛表示演戲經驗不多，還有很多進步空間：「我覺得演戲和唱歌道理一樣，要用很放鬆狀態去做才能做得好，未來會繼續嘗試下去。」

電影中姜濤和李嘉文有親密對手戲，有粉絲好奇銀幕初吻感覺如何？姜濤害羞回：「很緊張，畢竟第一次嘗試，有漱口，也有老師在旁邊指導。」李嘉文趕緊接話：「我們真的很專業，有請親密戲指導來現場，很清楚每個動作要怎麼做，拍一次就過了！」粉絲聽了立刻響起歡呼聲，真性情的反應令眾人莞爾。

《我的天堂城市》在台灣及香港還沒上映，活動已獲近3千人支持，足見姜濤的吸粉力，也替電影打響頭炮，10月12日電影即將在香港上映。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】