姜濤訪台最鍾意呢3樣地道美食　讚一位「台灣女神」真人靚過上鏡

姜濤為宣傳新片《我的天堂城市》抵台，提到他8年前看過《我的少女時代》，就相當喜歡女主角宋芸樺，但這次兩人在紐約拍戲，全程卻沒對到戲，直到宣傳當天才見面，被問覺得宋芸樺本人如何，他羞澀告白「本人比電影還漂亮」，讓全場哄堂大笑。



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姜濤曾赴台拍《超感應學園》，前一晚也把握時間與劇組人員吃飯，他透露極愛台灣的美食，尤其是牛肉麵、車輪餅，聽到名產之一地瓜球還可以沾梅子粉，直呼好奇，至於想與哪些台灣藝人合作，他立刻開心表示就是身旁的宋芸樺、姚淳耀與魏蔓，而他從小就崇拜羅志祥：「我聽他的歌長大，每一首歌都會唱，每一支舞也都會跳。」提到台灣印象，姜濤還說很喜歡台灣綜藝節目，會看《豬哥會社》、《康熙來了》，被問有沒有因此學台語，他靦腆笑答：「會講一點台語，但是那些字不太好，不能在這裡公開講。」

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台灣新銳女星李嘉文這次在《我的天堂城市》與姜濤扮演一對熱愛跳舞的情侶，她說自己也喜歡台灣，在香港居住時，常常會去台中玩樂、吃美食，她提到加入劇組後一段時間才知道要與姜濤對戲，還幽默向粉絲喊話：「請大家放過我。」更透露不時有粉絲前來向姜濤要簽名、合照，甚至還有粉絲包下飛機，為姜濤應援，不過姜濤當時正在坐地鐵，剛好錯過這一幕。

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宋芸樺這次前往紐約拍戲，還在第五大道上唱歌，並將自己想像成迪士尼《阿拉丁》的茉莉公主，姚淳耀則搭上紐約渡輪看曼哈頓的夜景：「我還有自己配音剪成短影片，拍給老婆看」，而這次姜濤特地來台，預計停留4、5天，除了享用美食之外，宋芸樺、姚淳耀也推薦他去戲院看自己主演電影，讓姜濤直呼：「這次在台灣真的很開心。」

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