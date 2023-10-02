潘紹聰演《死鬼老婆》舞台劇　披露三大劇場靈異事︰有觀眾濕晒身

有「鬼王」入稱的潘紹聰，自己創立的網上電台「恐怖在線」已經踏入15周年，「恐佈在線」於2014年曾拍過電影，鬼王都有粉墨登場，2019年又客串過電影《綁靈》。來到15周年，鬼王轉一轉模式，決定再戰舞台劇，將多年來在節目中深入民心的真人真事「有心人」，改編成舞台劇《死鬼老婆》，找來恆仔趙善恆與童童演出，而自己就在劇中的後半出場同大家現場講鬼故。



舞台劇《死鬼老婆》，將於10月20至29日，在灣仔香港藝術中心壽臣劇院公演。（宣傳相片）

心願未了的劇目

作為鬼王，每個地方的奇怪事他都瞭若指掌，至於今次的選址，灣仔香港藝術中心壽臣劇院，鬼王都有一個不是直接在該處發生，但都跟這裡息息相關的故事跟大家分享。「這個故事牽涉我網上節目，但發生地點跟壽臣有點關係。當年我認識一個劇場人員叫賢仔，由於他有陰陽眼，所以有上過我節目分享靈異經驗，而他亦跟謝雪心心姐做過一個舞台劇，因而混熟。有次心姐提議賢仔，待大家忙完個書展便一起到我節目傾偈，分享靈異經歷，大家都說好，可惜不久，賢仔因病離開了大家，由於他相當年輕，身形又壯健，大家都覺得走得好突然。」

要潘紹聰講有怪事發生的表演場地，今次演出的壽臣劇院都一樣有。（梁碧玲 攝）

後來心姐有照上節目做分享，而潘紹聰亦專誠留個位給賢仔，還開定咪收音，待他有興趣便講兩句，最後當然沒有這麼戲劇性，節目只是如常地進行，不過故事這刻才正式開始︰「事關在賢仔過身後，心姐經常覺得身邊有些怪事發生，凝住有靈體跟住自己，於是叫我請位高靈朋友幫手看看，對方一看就發現有位身形大大隻的靈體跟住心姐，師父更能說出那靈體的姓氏，當時大家都不知賢仔姓甚麼，直至翻查之下，的確跟高靈人士講出的姓氏一樣。」

要在舞台上營造驚嚇效果，潘紹聰坦言都要花點心思。（梁碧玲 攝）

預留一個座位畀朋友仔

靈體跟隨又未願離去，多數是有心事未了，於是借高靈人士問問賢仔有沒有事情要幫手？「高靈人士便讀到一句英文出來，大約是『I Always Sick Leave 乜乜乜』，初初大家都聽到一頭霧水，因為文法上是怪怪的。後來經翻查才確定，是一部劇的劇名。」原來賢仔離開時，正在籌備一套舞台劇重演，同樣會在壽臣舉行，而該劇的劇名正正就是《I Sick Leave Tomorrow》，聽說他當日是在壽臣大堂突然心臟有事，要即時call白車，送到醫院最終不治。」後來劇目都順利舉行公演，當時亦沒有奇怪事情發生，但潘紹聰都打算到《死鬼老婆》公演時，會預留一個座位給他欣賞。

潘紹聰所講的賢仔，就是海報上顯示的「亞賢」。（網上圖片）

同一場地，鬼王亦聽過另一個鬼故事，是來自黃詠詩的《破地獄與白菊花》。「這是講靈異生死的舞台劇，黃詠詩指其中一次公演時，吸引有很多全身濕透的靈體觀眾前來。」起初都不清楚原因，後來翻看日子，才聯想到當時撞正南丫島海難，可能有觀眾本身買了飛來不到，亦有可能相關題材吸引對方等等，但一切都只是推測沒有方法證實。

香港大會堂有「劇迷」

另一有靈異事件發生的表演場地，是歷史悠久的香港大會堂，亦是潘紹聰不久前才首次聽到的故事。「有位演員跟我說，在出場表演時，見到突然有一位觀眾站起來，當時心想這樣會阻擋觀眾視線，應該很快會有工作人員處理，所以便如常演出未有理會，但演了好一陣子都冇人處理，他更愈行愈靠近台，最終更伏在台邊望住自己演戲，當刻才知道這個不是人，是靈體來的，事後問回劇團人士，全場就有他看到。」

《破地獄與白菊花》以靈異題材主導，演出時曾發生靈異事件。（網上圖片）

牛池灣文娛中心

最後一個披露的表演場地是牛池灣文娛中心。潘紹聰︰「這個更實實在在地於後台，設了一個牌，寫上『敬如在』，解作我知道你的存在亦尊敬你，長期擺放，雖我沒有經歷過甚麼，但這個牌似乎已默認有出現過。好劇場人士說曾見過場內有小朋友踢波，但傳統來說，見到這位小朋友的劇目，通常都大受歡迎，門票大賣的。」真的靈異事件信則有，不信則無。

《恐佈在線》15週年推出的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，由潘紹聰領軍，聯如趙善恆、童童及麥沛東演出。（宣傳相片）

《死鬼老婆》節目簡介

由「鬼王」潘紹聰領軍，《恐佈在線》15週年推出的舞台劇《死鬼老婆》X「恐佈在線」現場版，將於2023年10月20日至10月29日假灣仔香港藝術中心壽臣劇院隆重公演。故事講述男主角阿生，一個喪妻不久的調酒師，亂入了一間新開張的酒吧應徵，希望展開新生活。然而阿生無心工作，整天在酒吧老闆娘的妹妹——子彤身上感受到亡妻的影子。子彤越發不滿，想趕走阿生，卻逐漸被怪事纏身。《有心人》的音樂不時響起，令人頭皮發麻的事情不斷發生。在這小酒吧內，一個想見鬼，一個想重回正軌，最後誰能如願以償？