白日之下影評｜改編自2015年香港真實事件　討回公道到底有幾難？

每天，不同的事件發生，新聞記者把最新的資訊和消息，透過媒體報導，讓廣大的市民知道在我們生活的地方，正在發生著我們並不知道的真實事情…可是，現實中，有多少真相又真的成功被揭露呢？曾執導電影《當C遇上G7》和電視劇《IT狗》的簡君晋，最新執導的劇情長片，改編自真實事件，藉著一宗案件的調查，揭露人性的善惡。《白日之下》尋找事件的真相，揭開露社會的黑暗和醜惡，為了公義，你會如何選擇呢？



《白日之下》的故事背景發生在2015年，A1報館收到殘疾院舍虐待院友的線報，偵查組的記者冰曉琪為了調查真相，於是潛入該院舍彩橋之家，親身接觸住在院舍裡的院友通伯，同時亦希望可以從中協助院友們，避免他們再受創傷。可是，猶如事不願違，縱使曉琪有不少的證據在手，但是仍然不能把院長章劍華檢控，從中更查出院舍裡發生更多的駭人秘密。為了公義，為了保護當事人，曉琪決定要把事實的真相向公眾揭露出來！

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一部關於新聞的電影，關於記者的電影，關於真相的電影，雖然前車可鑑，但並不是所有的作品，都能夠讓人感受到電影的感染力，甚至有些作品會感到有點刻意，欠缺了讓人說服的觀感。簡君晋相隔多年後重執導筒，改編自2015年於的真實事件，透著記者的第一視點角度，揭露院舍的監管問題，審視何謂公義，批判現實社會的制度。

人老了，就是包袱

《白日之下》藉著記者和院舍的院友之間的關係，記者的職業操守，對於真相的揭露，揳而不捨的精神，把事實查根究柢。院舍裡的院友，有的是「老友記」，有的是智障，他們都是被遺棄的一群，院舍猶如他們的一個家，讓他們「有瓦遮頭」的地方，或許，他們在院舍裡生活，也不想為自己的家人添上更多的麻煩。曉琪和通伯彼此之間，隨著調查的過程裡，漸漸地建立著微妙的親情關係，互相之間的關懷，有如真正的親人般的感情。

我會選擇公義和善良

曉琪是一位盡忠職守的記者，她一直希望透過自己工上的能力，不只是尋找事實的真相，同時亦希望為社會討回公義，不過，現實又真的是這樣的嗎？簡君晋在電影中，其實也沒有給予一個肯定的簡單，猶如在電影中，曉琪希望可以透過揭露真相，能夠改變這個世界，但是，改變世界又是這麼容易嗎？雖然今天她能夠完成了這個很「爆」的新聞，但是，人是善忘，過兩天還會記得這件事嗎？現實就是殘酷的了。

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簡君晋相隔多年後的自編自導，題材上是香港電影中比較少有，電影確是令人感到好奇，很想知道他會利用什麼的角度與方式，來詮釋這個真實的事件於影像上出現。無疑，整部作品的水準與風格，都有別於簡君晋過去作品的格調，影片整體氣的氛比較沉重，導演技巧表現精準，劇本的推進力很強，工整流暢，能夠讓觀眾走進電影的氛圍之中，漸漸感受到影片骨子裡的感染力，那份沉鬱的觀感，觀畢後仍難以自拔和抽離，帶著一份無助的心情離開影院，其實也會令人心疼。

導演表現準繩，演員的演出同樣精彩好看 — 余香凝演出的曉琪，能夠展現著角色對於記者職業操守的堅持，表現著其自信的性格，掌握準繩；久未於銀幕上看到姜大衞的電影演出，他把通伯這角色演繹得收放自如，發揮得恰到好處；演出在院舍裡當院長章劍華的林保怡，他在片中能夠把這角色演繹得入木三分，從他在人物的類型與造型設計，均是比較少看過他的演出；而演出小玲的梁雍婷，她演出這位住在院舍，患有智障的少女，能夠精準地表現著角色的神態，令人演出揪心，喜出望外的演出。除了他們之外，片中其他參與的演員，包括周漢寧、寶珮如、梁仲恆、許月湘、陳湛文、朱柏謙、朱柏康和胡楓等等，戲份雖然不算很多，但是他們的演出同樣令人留下印象。

簡君晋今次為大家帶來一部既是嚴肅，涉及社會議題，以及很接近我們的一部作品，《白日之下》是香港並不是經常看到的電影題材，影片藉著記者的視點角度，調查事件真相的過程，審視現實社會的冷漠無情。觀畢電影過後，有一種難以從電影中抽離的無力感，需要時間沉澱一番，思考電影中所提及的命題 — 何謂真相，何謂公義。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​