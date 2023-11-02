喝采專訪｜文雋︰香港首部偶像電影　陳欣健︰張國榮起初唔想拍

電影《喝采》於1980年上畫，那是香港還未有年輕偶像的年代，廣東歌以電視劇集主題曲為主，電影又以武打動作見稱，說要拍一部青春偶像電影，在不少老闆眼中是一個笑話，蝕本的投資。但這看似無利可圖的生意，竟引起當年一直從事鐘表業的楊授成先生興趣，他對電影的莫名熱誠，在監製陳健欣建議下，二話不說便答應投資，更成為楊生首部投資的電影。



43年後，《喝采》幾經艱辛終於順利推出4K數碼修復版，於11月2日起再度公映。《香港01》找來兩位當時在創作上的靈魂人物，監製陳欣健及編劇文雋接受訪問，同大家講講屬於香港的第一代造星工程。



場地提供︰英皇戲院（iSQUARE）

電影《喝采》的監製陳欣健及編劇文雋接受訪問，他們形容這部戲是香港的第一代造星工程。（梁碧玲 攝）

在戲中，陳百強與張國榮是歌唱比賽的對手，但最後都總算惺惺相惜。（《喝采》劇照）

第一代造星企劃

回想1980年的香港，當時並未有年輕偶像，文雋憶述當時年輕人要追星，只有追日本偶像︰「香港欠缺偶像，電視台有的是周潤發、劉德華，都比較剛陽味重，不是學生妹喜歡的類型。日本偶像就喜愛山口百惠，或者新御三家（西城秀樹、鄉廣美及野口五郎三人的合稱）。」因為一個歌唱比賽，經理人譚國基簽了陳百強，隨後又有張國榮、鍾保羅加盟，所以想拍套戲去力捧三位。文雋︰「陳欣健本來不是找我和鄭丹瑞寫劇本，原意找張堅庭，但張覺得自己多寫港台劇，年輕題材不適合便推薦我。」

玩音樂，行唱片舖，加上一身時尚裝份，陳百強輕易成為年輕人偶像的代表。（《喝采》劇照）

任唱片騎師是那年頭受年輕人嚮往的工作。（《喝采》劇照）

監製陳欣健回想當年找投資，過程絕不容易。「要拍一部地道的香港年輕人電影，之前從未成功過，那年頭動作片大熱，一搵人投資電影就問你︰『有冇梁小龍？』『有冇動作場面？』直至孫泳恩介紹楊生做出品人才有轉機，雖然我跟楊生好細個已一齊玩，但斷想不到他對投資電影都這麼大興趣，還二話不說應承，好有熱誠。」文雋指電影票房最後錄得300多萬，是有利錢的。

陳欣健指當年張國榮的經理人向他透露，Leslie起初是不願接拍《喝采》的。（梁碧玲 攝）

張國榮起初不願接拍

以當年人氣計，主角一定是陳百強，但劇情上需要一個旗鼓相當的人，飾演唱歌比賽的對手，於是就屬意旗下的張國榮。陳欣健︰「當時Leslie未走紅，還在麗的拍劇，但我從經理人口中得知，Leslie其實不太想演這個角色，一來叫做反派，二來不是主角。只是他之前的電影發展不太順利，我哋覺得這部戲可以幫他一把，最後經理人花不少唇舌說服了他才肯演。在我們眼中他是交足功課，電影在上畫後，亦有不少人覺得他是位有潛質的新人。」

張國榮在戲中是陳百強的對手，雖未算是反派角色，但Leslie起初都不太願接演。（《喝采》劇照）

借出屋企拍攝變妓寨

由於當初是未見利潤的投資，作為監製的甚麼都要慳，包括自己客串陳百強的叔叔一角，以及借出當時的住所拍攝，但此舉就令他笑言後悔。陳欣健︰「為慳錢，我趁要過澳門兩日工作，就借出住所畀劇組拍攝。結果返來一睇，劇組竟然將我間屋重新上色，由原先的灰藍色變成紫色，仲要唔係Danny喜歡那種紫，是西部牛仔片中妓寨的紫色，畀我阿媽鬧到死，令我決定以後唔好借間屋畀人拍戲。」

文雋指當年的年輕人要追星，只會追日本偶像，電視台有的是周潤發、劉德華，這些比較剛陽味重的演員，並不是學生妹喜歡的類型。（梁碧玲 攝）

因為決定由陳欣健來演二叔一角，於是找來同樣面長長的楊群演大哥，即陳百強戲中的爸爸。（《喝采》劇照）

至於要客串二叔一角，這是文雋的主義。「當時角色跟爸爸有拗撬，有拗撬就一定要安排個窗口讓他吐心事，除了朋友就要有個阿叔，於是找來陳健欣去演，又因為搵了Philip去做，就要搵番一個差不多外貌的人去演陳百強爸爸，就是最終就找了同樣是面長長的楊群。Philip角色最終會因病逝世，這亦為角色去經歷失去至親的痛苦。」

陳欣健在戲中會病逝，讓角色經歷失去至親的痛苦。（《喝采》劇照）

「三劍俠」的痛苦

戲中三位男主角陳百強、張國榮及鍾保羅，人稱「三劍俠」，可惜三位都相繼離世，而最先離開大家的是鍾保羅。文雋︰「套戲想有年輕人元素，而鍾保羅當年做DJ，叫『一棵蔥』，是最年輕最靚仔又多粉絲的DJ，我結婚時他亦做我伴郎。」文雋還指眼中的鍾保羅樂觀友善，會四處交朋結友，表面很難想像會有這麼多問題，對他的離世感到十分婉惜。