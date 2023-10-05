黃秋生揭曉金馬入圍名單「提到3男星」全場尖叫　睇好吳慷仁封帝

第60屆金馬獎日前公布入圍名單，由台灣主播鄔凱雯主持，金馬執委會執行長聞天祥揭曉入圍名單及「年度台灣傑出電影工作者」得主，由上一屆金馬影帝黃秋生擔任揭獎嘉賓，黃秋生搞笑先打預防針：「希望不要讀錯，我太久沒有回來，國語講得不怎麼樣！」逗笑全場媒體。



在揭曉男配角名單時，現場聽到陳澤耀以《富都青年》入圍，台下紛紛爆出驚呼與掌聲，黃秋生還忍不住問：「剛剛大家拍手的是誰呀？」接著他看著螢幕思考許久，笑說：「我在猜誰會得獎。」

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更有趣的是，揭曉最佳男主角時，唸到《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢名字瞬間，現場爆出尖叫，接著唸到同部片的另一男主角林柏宏，尖叫聲更激烈，黃秋生忍不住好奇的說：「這到底是一部什麼戲呀？怎麼都是女生的尖叫？」

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這次影帝入圍者還有《疫起》王柏傑、《周處除三害》阮經天、《富都青年》的吳慷仁，個個都是超強實力派，也是名副其實的「死亡之組」，黃秋生看一看名單，直言：「我猜是吳慷仁啦，但不代表主辦單位立場喔！」讓全場再次笑翻天。

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