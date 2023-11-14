此時此刻｜林心如指小S吳慷仁床戲似三級片　自己唔敢演：沒辦法

林心如和鳳小岳繼「華燈系列」後睽違6個月再合體為生醫飲品代言，林心如參與演出的《此時此刻》上架，同劇的小S和吳慷仁劇中有大尺度的親密戲，問她是否敢接？她思考後說：「自己有想過這個問題，可是沒有答案，可能目前沒有辦法。」



林心如透露自己在看小S那集時，一直很怕女兒會衝過來：「我的手就一直放在遙控器上，而且把聲音調很小，很像在看A片。」她直誇偷情的那段很精采，也讚嘆台劇可以拍成這樣，真的很大膽。自己至於會不會接拍這麼大尺度的戲？林心如說：「我幾乎連床戲都沒有怎麼演？沒結婚以前可能還會考慮，但現在心理自己有關卡，也會考慮到老公和女兒，可能目前沒有辦法。」

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而鳳小岳剛出道拍攝《九降風》時，就已經露過屁股，當時現場沒有任何防護措施，攝影師還是女生，他說：「可能因為這樣之後好像比較不會那麼緊張。」他也強調，現在拍親密戲時，現場都會有親密指導，所以整個拍攝過程很順利，可以在安全的範圍下發揮。

林心如在劇中和林熙蕾飾演女女CP，稱讚林熙蕾的嘴唇親起來軟軟澎澎的，也透露和林熙蕾合作不是她推薦的：「我只跟公司說，蕾蕾剛好在台灣可以試試看。」

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雖代言晚安飲，但林心如沒有失眠體質，她說為哄女兒睡覺睡前都會講故事，女兒以前白雪公主可以聽不膩，且故事不能亂改，但現在長大故事已經編不下去，還自爆老公霍建華每次講故事都超短，讓女兒很不滿意，現在都改用播放故事的方式哄睡。

至於先前有雜誌訪問內容提到，林心如覺得只要有適合的劇本、角色與團隊，就有機會替老公霍建華量身製作戲劇，對此，林心如受訪時直接回應，完全沒有這件事情，也強調自己從來沒說過，「不曉得消息何而來」。

有傳「華燈初上」拿到輔導金將拍電影版，林心如說，現在劇本還沒確定百分百要怎樣在玩，希望在投資方和製作方都滿意情況下再往下進行。

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