此時此刻｜林熙蕾玩女女戀「嘴對嘴」啜林心如：讓我先生嫉妒一下

48歲林熙蕾自結婚後淡出演藝圈，時隔多年再度演出台劇《此時此刻》，與認識20年的林心如共譜「同性情」，兩人現場大方嘴對嘴接吻，林熙蕾笑喊：「讓我先生嫉妒一下！」



林心如與林熙蕾在「你心裡的鬼」中共同詮釋的校園禁忌之戀，林心如分享：「也許每間學校裡總有一些欣藍和芷潔的身影、總有一些畢業之後老死不相往來的鬼，希望觀眾因為本集願意勇敢說出對他人的愛。」林熙蕾也表示：「很榮幸回歸影視後，拍攝台灣影集可以跟好朋友心如合作，我也深深的被劇本打動，希望每個心裡的鬼都能勇於說出愛。」

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林熙蕾時隔12年再度重返小螢幕，她坦言先前不想錯過育兒寶貴的時光：「小孩一下子就長大，黃金時期就是前10年，我不想錯過，花很多時間在他們身上，我的全家福大部分就是先生跟小孩。」也表示未來想要多推出作品，得知小S、吳慷仁的激情戲，她也笑說：「我很羨慕小S，我也拍過激情戲，可以來比一比。」

林熙蕾角色的性格相當帥氣，她和林心如、小S、劉品言演出高中同學，某次群戲演完小S立馬大讚林熙蕾：「妳是不是很鑽研這個角色，妳剛剛一舉一動、講話方式都很中性。」林心如也被林熙蕾帥到：「有一次她拿甜甜圈給我，好心跳喔，不敢看她。」床戰吳慷仁的小S也不甘示弱喊：「我抖得才兇咧。」

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